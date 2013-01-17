[NOTA PER LE REDAZIONI] PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - PROGRAMMA STAMPA 20 GENNAIO/10 FEBBRAIO
di Redazione
17/01/2013
PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE
RBS 6 Nazioni 2013 – 20.01.13/10.02.13
Cari colleghi,
di seguito il programma stampa della Nazionale Italiana Rugby per la prima fase dell’RBS 6 Nazioni 2013.
Lo staff della Nazionale farà il possibile per mantenere inalterati gli orari, ma alcune variazioni potranno comunque verificarsi nel corso della
manifestazione. Ogni aggiornamento al presente programma verrà comunicato tramite email.
Tutti gli orari indicati sono secondo il fuso orario locale.
Ogni richiesta che esuli dal seguente programma deve essere inoltrata al Media Manager della Nazionale, Andrea Cimbrico che sarà reperibile al
+39.320.78.77.687.
Si ricorda che, per avere accesso presso il CPO “Giulio Onesti” dell’Acqua Acetosa di Roma è necessario inviare richiesta d’accredito
all’Ufficio Stampa FIR ([email protected]).
Si consiglia ai colleghi giornalisti, fotografi ed operatori tv di raggiungere le sedi degli allenamenti e degli incontri stampa con trenta minuti di
anticipo sugli orari indicati.
Il programma stampa per la terza, quarta e quinta settimana del Torneo verrà comunicato successivamente dall’Ufficio Stampa FIR.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Domenica 20 gennaio
ore 19.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti”
Inizio raduno
Lunedì 21 gennaio
ore 12.15 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5
Incontro stampa – Manager, assistenti allenatori
ore 15.30 – Roma, CPO “Giulio Onesti”
Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’
Martedì 22 gennaio
ore 18.00 – Roma, La Feltrinelli di Via Appia Nuova 427
Incontro con il pubblico – rappresentanza giocatori Squadra Nazionale
Mercoledì 23 gennaio
ore 9.00 – Londra, The Hurlingham Club
Lancio ufficiale RBS 6 Nazioni 2012
intervengono il Manager Troiani, il CT Brunel, il capitano Parisse
Giovedì 24 gennaio
ore 12.30 – Roma, CPO “Giulio Onesti”
Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’
ore 14.30 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5
Incontro stampa – giocatori a richiesta – contattare Andrea Cimbrico
Venerdì 25 gennaio
ore 13.00
Fine raduno e rientro ai Club
Domenica 27 gennaio
ore 19.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti”
Inizio raduno
Lunedì 28 gennaio
ore 11.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Campo 1
Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’
ore 13.30 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5
Incontro stampa – Manager, assistenti allenatori
Martedì 29 gennaio
ore 14.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5
Incontro stampa – tre giocatori
Mercoledì 30 gennaio
ore 14.30 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5
Incontro stampa – tre giocatori
Giovedì 31 gennaio
Nessun incontro stampa
Venerdì 1 febbraio
ore 12.30 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Campo 1
Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’
ore 14.30 – Roma, CPO “Giulio Onesti – Aula Magna
Annuncio formazione v Francia – CT Brunel, Manager Troiani
ore 14.45 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula Magna
Zona mista: giocatori titolari a disposizione della stampa
Sabato 2 febbraio
ore 11.00 – Roma, Stadio Olimpico
Captain’s Run aperto a fotografi ed operatori tv – solo riscaldamento
ore 12.00 – Roma, Stadio Olimpico – Sala Stampa
Conferenza stampa Capitano Italia
Domenica 3 febbraio
ore 16.00 – Roma, Stadio Olimpico
Italia v Francia
Lunedì 4 febbraio
ore 13.30 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5
Incontro stampa – Manager, staff medico, assistenti allenatori
Martedì 5 febbraio
ore 13.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5
Incontro stampa – due giocatori
Mercoledì 6 gennaio
Nessun incontro stampa
Giovedì 7 gennaio
ore 12.30 – Roma, CPO “Giulio Onesti”
Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’
ore 14.30 – Roma, CPO “Giulio Onesti – Aula Magna
Annuncio formazione v Scozia – CT Brunel, Manager Troiani
ore 14.45 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula Magna
Zona mista: giocatori titolari a disposizione della stampa
Venerdì 8 gennaio
ore 10.20 – Roma, Aeroporto Internazionale “Leonardo da Vinci”
Partenza Squadra Nazionale per Edinburgo – volo charter
ore 12.20 – Edinburgo, Aeroporto Internazionale
Arrivo Squadra Nazionale in Scozia
ore 14.45 – Edinburgo, Fettes College
Captain’s Run aperto a fotografi ed operatori tv – solo riscaldamento
ore 17.00 – Edinburgo, Apex International Hotel
Conferenza stampa Capitano Italia
Sabato 9 gennaio
ore 14.30 – Edinburgo, Murrayfield Stadium
Scozia v Italia
Domenica 10 gennaio
Fine raduno
CONTATTI UTILI
Andrea Cimbrico
Media Manager
Mob. +39.320.78.77.687
[email protected]
Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” – Roma
Largo Giulio Onesti 1
Tel. +39.06.80.89.137
Fax +39.06.36.85.92.30
www.coni.it
Fettes College – Edinburgo
2 Carrington Road Edinburgh EH4 1QX
www.fettes.com
Apex International Hotel - Edinburgo
31-35 Grassmarket
Edinburgh, Midlothian EH1 2HS
Tel. +44 845 608 3456
www.apexhotels.co.uk
Redazione