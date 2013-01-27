[NOTA PER LE REDAZIONI] PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - RBS 6 NAZIONI, SETTIMANA 1
27/01/2013
PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - RBS 6 NAZIONI, SETTIMANA 1
Cari colleghi,
di seguito il programma stampa aggiornato della Squadra Nazionale per la prima settimana dell'RBS 6 Nazioni 2013. Si ricorda che, per avere accesso
alle strutture del CPO "Giulio Onesti", è necessario inoltrare QUOTIDIANAMENTE richiesta d'accredito a [email protected]
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Lunedì 28 gennaio
ore 10.45 – Roma, CPO “Giulio Onesti”
Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’
ore 13.30 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5
Incontro stampa – assistenti allenatori
Martedì 29 gennaio
ore 14.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5
Incontro stampa – due giocatori
Mercoledì 30 gennaio
ore 14.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5
Incontro stampa – due giocatori
Giovedì 31 gennaio
Programma da definire
Venerdì 1 febbraio
ore 10.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti”
Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’
ore 14.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti – Aula Magna
Annuncio formazione v Francia – CT Brunel, Manager Troiani
ore 14.20 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5
Zona mista: giocatori titolari a disposizione della stampa
Sabato 2 febbraio
ore 11.00 – Roma, Stadio Olimpico
Captain's Run Italia - aperto ai media durante il riscaldamento
ore 12.00 – Roma, Stadio Olimpico – Sala Stampa
Conferenza stampa Capitano Italia
Domenica 3 febbraio
ore 16.00 – Roma, Stadio Olimpico
Italia v Francia
Redazione