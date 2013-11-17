Loading...

[NOTA PER LE REDAZIONI] PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - ROMA, 17/24 NOVEMBRE

Redazione Avatar

di Redazione

17/11/2013

TITOLO
PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE
CARIPARMA TEST MATCH ITALIA v ARGENTINA - Roma, 17/24 novembre
Cari colleghi,

di seguito il programma stampa della Squadra Nazionale per la settimana di preparazione alla partita di sabato 23 novembre contro l’Argentina allo
Stadio Olimpico di Roma, terza ed ultima sfida dei Cariparma Test Match 2013.

Lo staff della Nazionale farà il possibile per mantenere inalterati gli orari, ma alcune variazioni potranno comunque verificarsi nel corso della
manifestazione. Ogni aggiornamento al presente programma verrà comunicato tramite email.

Ogni richiesta che esuli dal seguente programma deve essere inoltrata al Media Manager della Nazionale, Andrea Cimbrico che sarà reperibile al
+39.320.78.77.687.

Si ricorda che, per avere accesso presso il CPO “Giulio Onesti” dell’Acqua Acetosa di Roma, è necessario inviare richiesta d’accredito
all’Ufficio Stampa FIR ([email protected]).

Si consiglia ai colleghi giornalisti, fotografi ed operatori tv di raggiungere sempre le sedi degli allenamenti e degli incontri stampa con trenta
minuti di anticipo sugli orari indicati.

Immagini fotografiche e riprese video dell’udienza privata di venerdì 22 novembre con Sua Santità Papa Francesco verranno messe a disposizione
nella stessa giornata dall’Ufficio Stampa FIR tramite comunicato stampa.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Domenica 17 novembre

ore 15.30 - Roma, CPO "Giulio Onesti"

Arrivo Squadra Nazionale da Cremona


Lunedì 18 novembre

ore 11.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti”

Allenamento aperto a media e pubblico sino alle 12.30

ore 14.30 – Roma, CPO “Giulio Onesti”

Incontro stampa – Manager, assistente allenatore, preparatore atletico

Martedì 19 novembre

ore 14.30 – Roma, CPO “Giulio Onesti”

Incontro stampa Italia – tre atleti a disposizione dei media

Mercoledì 20 novembre

ore 16.00 – Roma, Feltrinelli di Largo di Torre Argentina

Presentazione Smartbox FIR – due giocatori a disposizione dei media

Giovedì 21 novembre

ore 14.30 – Roma, CPO “Giulio Onesti”

Conferenza stampa Italia – CT Brunel, Manager Troiani

ore 14.45 – Roma, CPO “Giulio Onesti”

Zona mista Italia – giocatori nella formazione titolare

Venerdì 22 novembre

ore 9.30 – Roma, Stadio Olimpico

Captain’s Run Italia – aperto a fotografi e operatori tv – solo riscaldamento

ore 11.30 – Città del Vaticano

Udienza privata con Sua Santità Papa Francesco

Nota: immagini fotografiche e riprese dell’udienza saranno messe a disposizione nel pomeriggio via comunicato stampa

ore 13.30 – Roma, NH Vittorio Veneto

Conferenza stampa Capitano Italia

Sabato 23 novembre

ore 15.00 – Roma, Stadio Olimpico

Cariparma Test Match Italia v Argentina

Domenica 24 novembre

Fine raduno

CPO “Giulio Onesti” – Roma

Largo Giulio Onesti 1

Tel. +39.06.36.72.69.137

www.coni.it

NH Vittorio Veneto – Roma

Corso Italia 1

Tel. +39.06.84.95.1

www.nh-hotels.it


Redazione

Redazione

