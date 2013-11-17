[NOTA PER LE REDAZIONI] PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - ROMA, 17/24 NOVEMBRE
di Redazione
17/11/2013
PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE
CARIPARMA TEST MATCH ITALIA v ARGENTINA - Roma, 17/24 novembre
Cari colleghi,
di seguito il programma stampa della Squadra Nazionale per la settimana di preparazione alla partita di sabato 23 novembre contro l’Argentina allo
Stadio Olimpico di Roma, terza ed ultima sfida dei Cariparma Test Match 2013.
Lo staff della Nazionale farà il possibile per mantenere inalterati gli orari, ma alcune variazioni potranno comunque verificarsi nel corso della
manifestazione. Ogni aggiornamento al presente programma verrà comunicato tramite email.
Ogni richiesta che esuli dal seguente programma deve essere inoltrata al Media Manager della Nazionale, Andrea Cimbrico che sarà reperibile al
+39.320.78.77.687.
Si ricorda che, per avere accesso presso il CPO “Giulio Onesti” dell’Acqua Acetosa di Roma, è necessario inviare richiesta d’accredito
all’Ufficio Stampa FIR ([email protected]).
Si consiglia ai colleghi giornalisti, fotografi ed operatori tv di raggiungere sempre le sedi degli allenamenti e degli incontri stampa con trenta
minuti di anticipo sugli orari indicati.
Immagini fotografiche e riprese video dell’udienza privata di venerdì 22 novembre con Sua Santità Papa Francesco verranno messe a disposizione
nella stessa giornata dall’Ufficio Stampa FIR tramite comunicato stampa.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Domenica 17 novembre
ore 15.30 - Roma, CPO "Giulio Onesti"
Arrivo Squadra Nazionale da Cremona
Lunedì 18 novembre
ore 11.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti”
Allenamento aperto a media e pubblico sino alle 12.30
ore 14.30 – Roma, CPO “Giulio Onesti”
Incontro stampa – Manager, assistente allenatore, preparatore atletico
Martedì 19 novembre
ore 14.30 – Roma, CPO “Giulio Onesti”
Incontro stampa Italia – tre atleti a disposizione dei media
Mercoledì 20 novembre
ore 16.00 – Roma, Feltrinelli di Largo di Torre Argentina
Presentazione Smartbox FIR – due giocatori a disposizione dei media
Giovedì 21 novembre
ore 14.30 – Roma, CPO “Giulio Onesti”
Conferenza stampa Italia – CT Brunel, Manager Troiani
ore 14.45 – Roma, CPO “Giulio Onesti”
Zona mista Italia – giocatori nella formazione titolare
Venerdì 22 novembre
ore 9.30 – Roma, Stadio Olimpico
Captain’s Run Italia – aperto a fotografi e operatori tv – solo riscaldamento
ore 11.30 – Città del Vaticano
Udienza privata con Sua Santità Papa Francesco
Nota: immagini fotografiche e riprese dell’udienza saranno messe a disposizione nel pomeriggio via comunicato stampa
ore 13.30 – Roma, NH Vittorio Veneto
Conferenza stampa Capitano Italia
Sabato 23 novembre
ore 15.00 – Roma, Stadio Olimpico
Cariparma Test Match Italia v Argentina
Domenica 24 novembre
Fine raduno
CPO “Giulio Onesti” – Roma
Largo Giulio Onesti 1
Tel. +39.06.36.72.69.137
www.coni.it
NH Vittorio Veneto – Roma
Corso Italia 1
Tel. +39.06.84.95.1
www.nh-hotels.it
CARIPARMA TEST MATCH ITALIA v ARGENTINA - Roma, 17/24 novembre
Cari colleghi,
di seguito il programma stampa della Squadra Nazionale per la settimana di preparazione alla partita di sabato 23 novembre contro l’Argentina allo
Stadio Olimpico di Roma, terza ed ultima sfida dei Cariparma Test Match 2013.
Lo staff della Nazionale farà il possibile per mantenere inalterati gli orari, ma alcune variazioni potranno comunque verificarsi nel corso della
manifestazione. Ogni aggiornamento al presente programma verrà comunicato tramite email.
Ogni richiesta che esuli dal seguente programma deve essere inoltrata al Media Manager della Nazionale, Andrea Cimbrico che sarà reperibile al
+39.320.78.77.687.
Si ricorda che, per avere accesso presso il CPO “Giulio Onesti” dell’Acqua Acetosa di Roma, è necessario inviare richiesta d’accredito
all’Ufficio Stampa FIR ([email protected]).
Si consiglia ai colleghi giornalisti, fotografi ed operatori tv di raggiungere sempre le sedi degli allenamenti e degli incontri stampa con trenta
minuti di anticipo sugli orari indicati.
Immagini fotografiche e riprese video dell’udienza privata di venerdì 22 novembre con Sua Santità Papa Francesco verranno messe a disposizione
nella stessa giornata dall’Ufficio Stampa FIR tramite comunicato stampa.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Domenica 17 novembre
ore 15.30 - Roma, CPO "Giulio Onesti"
Arrivo Squadra Nazionale da Cremona
Lunedì 18 novembre
ore 11.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti”
Allenamento aperto a media e pubblico sino alle 12.30
ore 14.30 – Roma, CPO “Giulio Onesti”
Incontro stampa – Manager, assistente allenatore, preparatore atletico
Martedì 19 novembre
ore 14.30 – Roma, CPO “Giulio Onesti”
Incontro stampa Italia – tre atleti a disposizione dei media
Mercoledì 20 novembre
ore 16.00 – Roma, Feltrinelli di Largo di Torre Argentina
Presentazione Smartbox FIR – due giocatori a disposizione dei media
Giovedì 21 novembre
ore 14.30 – Roma, CPO “Giulio Onesti”
Conferenza stampa Italia – CT Brunel, Manager Troiani
ore 14.45 – Roma, CPO “Giulio Onesti”
Zona mista Italia – giocatori nella formazione titolare
Venerdì 22 novembre
ore 9.30 – Roma, Stadio Olimpico
Captain’s Run Italia – aperto a fotografi e operatori tv – solo riscaldamento
ore 11.30 – Città del Vaticano
Udienza privata con Sua Santità Papa Francesco
Nota: immagini fotografiche e riprese dell’udienza saranno messe a disposizione nel pomeriggio via comunicato stampa
ore 13.30 – Roma, NH Vittorio Veneto
Conferenza stampa Capitano Italia
Sabato 23 novembre
ore 15.00 – Roma, Stadio Olimpico
Cariparma Test Match Italia v Argentina
Domenica 24 novembre
Fine raduno
CPO “Giulio Onesti” – Roma
Largo Giulio Onesti 1
Tel. +39.06.36.72.69.137
www.coni.it
NH Vittorio Veneto – Roma
Corso Italia 1
Tel. +39.06.84.95.1
www.nh-hotels.it
Articolo Precedente
RUGBY NOTIZIE] SERIE B. LE DESIGNAZIONI DELLA SETTIMA GIORNATA
Articolo Successivo
BOLLETTINO MEDICO LUCA MORISI
Redazione