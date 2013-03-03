[NOTA PER LE REDAZIONI] PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - ROMA, 4 MARZO
di Redazione
03/03/2013
PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE – 4 MARZO 2013
Cari colleghi,
di seguito il programma stampa della Squadra Nazionale per la giornata di domani, lunedì 4 marzo.
Per ogni richiesta che esuli dal seguente programma siete pregati di contattare Andrea Cimbrico al +39.320.78.77.687
Si ricorda che, per ottenere l'accesso al CPO "Giulio Onesti" di Roma, è necessario inviare richiesta d'accredito a [email protected] entro le ore
19.00 di stasera.
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Lunedì 4 marzo
ore 10.45 – Roma, CPO "Giulio Onesti"
Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15'
ore 13.30 – Roma, CPO "Giulio Onesti" – Aula 5
Incontro stampa – Manager, assistenti allenatori
Cari colleghi,
di seguito il programma stampa della Squadra Nazionale per la giornata di domani, lunedì 4 marzo.
Per ogni richiesta che esuli dal seguente programma siete pregati di contattare Andrea Cimbrico al +39.320.78.77.687
Si ricorda che, per ottenere l'accesso al CPO "Giulio Onesti" di Roma, è necessario inviare richiesta d'accredito a [email protected] entro le ore
19.00 di stasera.
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Lunedì 4 marzo
ore 10.45 – Roma, CPO "Giulio Onesti"
Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15'
ore 13.30 – Roma, CPO "Giulio Onesti" – Aula 5
Incontro stampa – Manager, assistenti allenatori
Articolo Precedente
(RUGBY NOTIZIE] SERIE B. RISULTATI QUINDICESIMA GIORNATA
Articolo Successivo
[RUGBY NOTIZIE] NAZIONALE IN RADUNO A ROMA, INIZIA L'ULTIMA FASE DEL 6 NAZIONI
Redazione