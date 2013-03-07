[NOTA PER LE REDAZIONI] PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - ROMA, 8 MARZO
di Redazione
07/03/2013
PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE – 8 MARZO
Cari colleghi, di seguito il programma stampa della Squadra Nazionale per la giornata di domani, venerdì 8 marzo.
Per ogni richiesta che esuli dal seguente programma siete pregati di contattare Andrea Cimbrico al +39.320.78.77.687
Si ricorda che, per ottenere l'accesso al CPO "Giulio Onesti" di Roma, è necessario inviare richiesta d'accredito a [email protected] entro le ore
19.00 di stasera.
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Venerdì 8 marzo
ore 12.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti”
Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’
ore 14.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti – Aula Magna
Annuncio formazione v Inghilterra – CT Brunel, Manager Troiani
ore 14.20 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula Magna
Zona mista: giocatori titolari a disposizione della stampa
Redazione