[NOTA PER LE REDAZIONI] PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - TORINO, 8 NOVEMBRE

Redazione Avatar

di Redazione

07/11/2013

TITOLO
PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE – TORINO, 8 NOVEMBRE
Cari colleghi,

di seguito il programma stampa della Nazionale Italiana Rugby per la giornata di domani, venerdì 8 novembre, in preparazione al Cariparma Test Match
contro l’Australia di sabato 9 allo Stadio Olimpico di Torino.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti

Venerdì 8 novembre

ore 11.00 – Torino, Stadio Olimpico

Captain’s Run Italia – aperto a fotografi e operatori tv – solo riscaldamento

ore 12.00 – Torino, Stadio Olimpico


Conferenza stampa Capitano Italia


