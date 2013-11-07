[NOTA PER LE REDAZIONI] PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - TORINO, 8 NOVEMBRE
di Redazione
07/11/2013
PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE – TORINO, 8 NOVEMBRE
Cari colleghi,
di seguito il programma stampa della Nazionale Italiana Rugby per la giornata di domani, venerdì 8 novembre, in preparazione al Cariparma Test Match
contro l’Australia di sabato 9 allo Stadio Olimpico di Torino.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti
Venerdì 8 novembre
ore 11.00 – Torino, Stadio Olimpico
Captain’s Run Italia – aperto a fotografi e operatori tv – solo riscaldamento
ore 12.00 – Torino, Stadio Olimpico
Conferenza stampa Capitano Italia
Redazione