[NOTA PER LE REDAZIONI] PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - TORINO, GIOVEDI' 7 NOVEMBRE
di Redazione
06/11/2013
PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE – TORINO, 7 NOVEMBRE
Cari colleghi,
di seguito il programma stampa della Squadra Nazionale per la giornata di domani, giovedì 7 novembre, in preparazione al Cariparma Test Match contro
l’Australia di sabato 9 allo Stadio Olimpico di Torino:
Giovedì 7 novembre
ore 14.30 – Torino, NH Lingotto
Conferenza stampa Italia – CT Brunel, Manager Troiani
ore 14.45 – Torino, NH Lingotto
Zona mista Italia – giocatori nella formazione titolare (escluso il Capitano)
Cari colleghi,
di seguito il programma stampa della Squadra Nazionale per la giornata di domani, giovedì 7 novembre, in preparazione al Cariparma Test Match contro
l’Australia di sabato 9 allo Stadio Olimpico di Torino:
Giovedì 7 novembre
ore 14.30 – Torino, NH Lingotto
Conferenza stampa Italia – CT Brunel, Manager Troiani
ore 14.45 – Torino, NH Lingotto
Zona mista Italia – giocatori nella formazione titolare (escluso il Capitano)
Articolo Precedente
Rugby Città di Frascati Ssd. Serie B, quinta vittoria. Bronzini: «C’è tanto entusiasmo»
Articolo Successivo
AZZURRI E WALLABIES INCONTRANO ALEX DEL PIERO IN ADPLOG
Redazione