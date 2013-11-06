Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

[NOTA PER LE REDAZIONI] PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - TORINO, GIOVEDI' 7 NOVEMBRE

Redazione Avatar

di Redazione

06/11/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE – TORINO, 7 NOVEMBRE
Cari colleghi,

di seguito il programma stampa della Squadra Nazionale per la giornata di domani, giovedì 7 novembre, in preparazione al Cariparma Test Match contro
l’Australia di sabato 9 allo Stadio Olimpico di Torino:

Giovedì 7 novembre

ore 14.30 – Torino, NH Lingotto

Conferenza stampa Italia – CT Brunel, Manager Troiani

ore 14.45 – Torino, NH Lingotto


Zona mista Italia – giocatori nella formazione titolare (escluso il Capitano)


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd. Serie B, quinta vittoria. Bronzini: &laquo;C&rsquo;&egrave; tanto entusiasmo&raquo;

Articolo Successivo

AZZURRI E WALLABIES INCONTRANO ALEX DEL PIERO IN ADPLOG

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019