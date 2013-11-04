[NOTA PER LE REDAZIONI] PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - TORINO, MARTEDI' 5 NOVEMBRE
di Redazione
04/11/2013
PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - TORINO, MARTEDI' 5 NOVEMBRE
Cari colleghi,
di seguito il programma stampa per la giornata di domani, martedì 5 novembre, in preparazione al Cariparma Test Match Italia v Australia di sabato 9
allo Stadio Olimpico di Torino:
Martedì 5 novembre
ore 14.30 – Torino, Spazio ADPLOG – Via Gobetti 10
Incontro stampa Italia – atleti selezionati a disposizione dei media
Foto dell’incontro stampa di domani saranno disponibili attraverso il seguente FTP:
Indirizzo: ftp://ftp.edgearchive.net
USER: transitfile
PWD: Stabilo10!
Cari colleghi,
di seguito il programma stampa per la giornata di domani, martedì 5 novembre, in preparazione al Cariparma Test Match Italia v Australia di sabato 9
allo Stadio Olimpico di Torino:
Martedì 5 novembre
ore 14.30 – Torino, Spazio ADPLOG – Via Gobetti 10
Incontro stampa Italia – atleti selezionati a disposizione dei media
Foto dell’incontro stampa di domani saranno disponibili attraverso il seguente FTP:
Indirizzo: ftp://ftp.edgearchive.net
USER: transitfile
PWD: Stabilo10!
Articolo Precedente
[NOTA PER LE REDAZIONI] PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - TORINO, MERCOLEDI' 6 NOVEMBRE
Redazione