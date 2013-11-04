Loading...

[NOTA PER LE REDAZIONI] PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - TORINO, MARTEDI' 5 NOVEMBRE

Redazione Avatar

di Redazione

04/11/2013

TITOLO
PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - TORINO, MARTEDI' 5 NOVEMBRE
Cari colleghi,

di seguito il programma stampa per la giornata di domani, martedì 5 novembre, in preparazione al Cariparma Test Match Italia v Australia di sabato 9
allo Stadio Olimpico di Torino:

Martedì 5 novembre

ore 14.30 – Torino, Spazio ADPLOG – Via Gobetti 10

Incontro stampa Italia – atleti selezionati a disposizione dei media

Foto dell’incontro stampa di domani saranno disponibili attraverso il seguente FTP:

Indirizzo: ftp://ftp.edgearchive.net

USER: transitfile


PWD: Stabilo10!


