[NOTA PER LE REDAZIONI] PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - TORINO, MERCOLEDI' 6 NOVEMBRE

Redazione Avatar

di Redazione

05/11/2013

PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE – TORINO, MERCOLEDI’ 6 NOVEMBRE
Cari colleghi,

di seguito il programma stampa definitivo della Squadra Nazionale per la giornata di domani, mercoledì 6 novembre, in avvicinamento al Cariparma Test
Match Italia v Australia di sabato 9 allo Stadio Olimpico di Torino:

Mercoledì 6 novembre

ore 11.00 - Torino, Foyer del Teatro Regio

Conferenza stampa di presentazione Cariparma Test Match 2013 - intervengono il Presidente federale Alfredo Gavazzi e la Squadra Nazionale al completo
Nota per le redazioni: accesso stampa libero

ore 15.00 – Torino, Centro Commerciale “Le Gru”

Sessione autografi – rappresentanza atleti Italia e Australia
Nota per le redazioni: accesso stampa libero


ore 16.00 – Torino, Carcere “Le Vallette”

Visita rappresentanza Squadra Nazionale alla Società “La Drola”

Nota per le redazioni: materiale fotografico fornito da Ufficio Stampa FIR

ore 17.30 – Torino, Store Italia Independent – Via Lagrange 31


Lancio collezione Italrugby/Italia Independent
Nota per le redazioni: accesso stampa libero


