[NOTA PER LE REDAZIONI] PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - TORINO, MERCOLEDI' 6 NOVEMBRE
di Redazione
05/11/2013
PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE – TORINO, MERCOLEDI’ 6 NOVEMBRE
Cari colleghi,
di seguito il programma stampa definitivo della Squadra Nazionale per la giornata di domani, mercoledì 6 novembre, in avvicinamento al Cariparma Test
Match Italia v Australia di sabato 9 allo Stadio Olimpico di Torino:
Mercoledì 6 novembre
ore 11.00 - Torino, Foyer del Teatro Regio
Conferenza stampa di presentazione Cariparma Test Match 2013 - intervengono il Presidente federale Alfredo Gavazzi e la Squadra Nazionale al completo
Nota per le redazioni: accesso stampa libero
ore 15.00 – Torino, Centro Commerciale “Le Gru”
Sessione autografi – rappresentanza atleti Italia e Australia
Nota per le redazioni: accesso stampa libero
ore 16.00 – Torino, Carcere “Le Vallette”
Visita rappresentanza Squadra Nazionale alla Società “La Drola”
Nota per le redazioni: materiale fotografico fornito da Ufficio Stampa FIR
ore 17.30 – Torino, Store Italia Independent – Via Lagrange 31
Lancio collezione Italrugby/Italia Independent
Nota per le redazioni: accesso stampa libero
Redazione