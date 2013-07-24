[NOTA PER LE REDAZIONI] PUBBLICAZIONE CALENDARIO ECCELLENZA 2013/2014 - VENERDI' 26 LUGLIO
di Redazione
24/07/2013
PUBBLICAZIONE CALENDARIO ECCELLENZA 2013/2014
Cari colleghi,
vi informiamo che il calendario del Campionato Italiano d’Eccellenza 2013/2014, al via il prossimo 21 settembre, verrà ufficializzato tramite
comunicato stampa e pubblicazione sul sito internet federale www.federugby.it nella giornata di venerdì 26 luglio.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti
Redazione