Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

[NOTA PER LE REDAZIONI] PUBBLICAZIONE CALENDARIO ECCELLENZA 2013/2014 - VENERDI' 26 LUGLIO

Redazione Avatar

di Redazione

24/07/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
PUBBLICAZIONE CALENDARIO ECCELLENZA 2013/2014
Cari colleghi,
vi informiamo che il calendario del Campionato Italiano d’Eccellenza 2013/2014, al via il prossimo 21 settembre, verrà ufficializzato tramite
comunicato stampa e pubblicazione sul sito internet federale www.federugby.it nella giornata di venerdì 26 luglio.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

VEA FEMI-CZ: NEUROTRACKER AL BATTAGLINI

Articolo Successivo

VEA FEMI-CZ: ALLENAMENTO SPERIMENTALE CON PHILIPPE ARNAU

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019