[NOTA PER LE REDAZIONI] PUBBLICAZIONE CALENDARIO SERIE B 2013/2014 - MARTEDI' 20 AGOSTO

Redazione Avatar

di Redazione

19/08/2013

TITOLO
PUBBLICAZIONE CALENDARIO SERIE B 2013/2014
Cari colleghi,
vi informiamo che il calendario del Campionato Italiano di Serie B 2013/2014 verrà ufficializzato tramite comunicato stampa e pubblicazione sul sito
internet federale www.federugby.it nella giornata di domani, martedì 20 agosto.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti


Redazione

