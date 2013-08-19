[NOTA PER LE REDAZIONI] PUBBLICAZIONE CALENDARIO SERIE B 2013/2014 - MARTEDI' 20 AGOSTO
di Redazione
19/08/2013
PUBBLICAZIONE CALENDARIO SERIE B 2013/2014
Cari colleghi,
vi informiamo che il calendario del Campionato Italiano di Serie B 2013/2014 verrà ufficializzato tramite comunicato stampa e pubblicazione sul sito
internet federale www.federugby.it nella giornata di domani, martedì 20 agosto.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti
Cari colleghi,
vi informiamo che il calendario del Campionato Italiano di Serie B 2013/2014 verrà ufficializzato tramite comunicato stampa e pubblicazione sul sito
internet federale www.federugby.it nella giornata di domani, martedì 20 agosto.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti
Articolo Precedente
ACCADEMIA, CONTINUA IL TOUR IRLANDESE: DOMANI SFIDA A CONNACHT ACADEMY
Redazione