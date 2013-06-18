Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

[NOTA PER LE REDAZIONI] RASSEGNA STAMPA FIR - AGGIORNAMENTO

Redazione Avatar

di Redazione

18/06/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
RASSEGNA STAMPA FIR - AGGIORNAMENTO URL

Cari colleghi,
desideriamo segnalarvi che è stato aggiornato l’URL della rassegna stampa FIR, oggi raggiungibile esclusivamente all’indirizzo
http://federugby.servizipress.com
Le chiavi d'accesso restano invariate (userID rugby, password press08)
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

TOMMASO IANNONE TORNA A PARMA : VESTIRA' LA MAGLIA DELLE ZEBRE

Articolo Successivo

BOLLETTINO MEDICO SQUADRA NAZIONALE - GHIRALDINI/ORQUERA/IANNONE/GARCIA/VENDITTI

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019