[NOTA PER LE REDAZIONI] STATISTICHE ITALIA - AGGIORNAMENTO 16.11.13
di Redazione
16/11/2013
statisticheitalia_161113.xls
STATISTICHE SQUADRA NAZIONALE - AGGIORNAMENTO 16.11.13
Cari colleghi,
in allegato trovate le statistiche della Squadra Nazionale aggiornate a conclusione del Cariparma Test Match contro Fiji disputato oggi allo Stadi
Zini di Cremona.
Da segnalare in particolare:
100 caps per Sergio Parisse e Martin Castrogiovanni, Azzurri più presenti di sempre dopo Lo Cicero (103 caps) e Troncon (101)
5 vittoria su Fiji in nove precedenti tra le due Nazionali
117 punti complessivi (15 oggi) in Nazionale raggiunti da Luciano Orquera, ottavo all-time con l'Italia
esordio in Nazionale per Michele Campagnaro, Azzurro n. 634
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Redazione