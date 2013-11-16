Loading...

[NOTA PER LE REDAZIONI] STATISTICHE ITALIA - AGGIORNAMENTO 16.11.13

Redazione Avatar

di Redazione

16/11/2013

xls icon statisticheitalia_161113.xls
STATISTICHE SQUADRA NAZIONALE - AGGIORNAMENTO 16.11.13
Cari colleghi,

in allegato trovate le statistiche della Squadra Nazionale aggiornate a conclusione del Cariparma Test Match contro Fiji disputato oggi allo Stadi
Zini di Cremona.

Da segnalare in particolare:

100 caps per Sergio Parisse e Martin Castrogiovanni, Azzurri più presenti di sempre dopo Lo Cicero (103 caps) e Troncon (101)
5 vittoria su Fiji in nove precedenti tra le due Nazionali
117 punti complessivi (15 oggi) in Nazionale raggiunti da Luciano Orquera, ottavo all-time con l'Italia
esordio in Nazionale per Michele Campagnaro, Azzurro n. 634


L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.


