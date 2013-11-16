[NOTA PER LE REDAZIONI] STATISTICHE ITALIA - AGGIORNAMENTO 16.11.13

STATISTICHE SQUADRA NAZIONALE - AGGIORNAMENTO 16.11.13Cari colleghi,in allegato trovate le statistiche della Squadra Nazionale aggiornate a conclusione del Cariparma Test Match contro Fiji disputato oggi allo StadiZini di Cremona.Da segnalare in particolare:100 caps per Sergio Parisse e Martin Castrogiovanni, Azzurri più presenti di sempre dopo Lo Cicero (103 caps) e Troncon (101)5 vittoria su Fiji in nove precedenti tra le due Nazionali117 punti complessivi (15 oggi) in Nazionale raggiunti da Luciano Orquera, ottavo all-time con l'Italiaesordio in Nazionale per Michele Campagnaro, Azzurro n. 634L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.