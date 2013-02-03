Loading...

STATISTICHE ITALIA - AGGIORNAMENTO 3 FEBBRAIO 2013

03/02/2013

Cari colleghi, dal link sottostante è possibile scaricare le statistiche della Nazionale Italiana Rugby aggiornate a conclusione della prima giornata
dell'RBS 6 Nazioni 2013.
Statistiche Italia - aggiornamento 3 febbraio 2013
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

PROGRAMMA STAMPA 4-10 FEBBRAIO 2013

PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - 4/10 FEBBRAIO

