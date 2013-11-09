Loading...

[NOTA PER LE REDAZIONI] STATISTICHE ITALIA - AGGIORNAMENTO 9.11.13

Redazione Avatar

di Redazione

09/11/2013

TITOLO
xls icon statisticheitalia091113.xls
STATISTICHE NAZIONALE ITALIANA RUGBY - AGGIORNAMENTO 9.11.13

Cari colleghi,

in allegato le statistiche della Nazionale Italiana Rugby allegate a conclusione del Cariparma Test Match contro l'Australia disputato oggi pomeriggio
allo Stadio Olimpico di Torino.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.


