[NOTA PER LE REDAZIONI] STATISTICHE SQUADRA NAZIONALE - 23 NOVEMBRE 2013

24/11/2013

TITOLO
xls icon statisticheitalia_241113.xls
STATISTICHE SQUADRA NAZIONALE - AGGIORNAMENTO AL 23.11.13


Cari colleghi,

in allegato le statistiche della Squadra Nazionale aggiornate a conclusione dei Cariparma Test Match 2013.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.


