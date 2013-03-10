Loading...

[NOTA PER LE REDAZIONI] STATISTICHE SQUADRA NAZIONALE - AGGIORNAMENTO 10.03.13

Redazione Avatar

di Redazione

10/03/2013

STATISTICHE SQUADRA NAZIONALE - AGGIORNAMENTO 10.03.13
Cari colleghi,
al link sottostante è possibile scaricare le statistiche aggiornate della Nazionale Italiana Rugby a conclusione della quarta giornata dell'RBS 6
Nazioni 2013. L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Statistiche Nazionale Italiana Rugby - aggiornamento 10.03.13


[NOTA PER LE REDAZIONI] STATISTICHE SQUADRA NAZIONALE - AGGIORNAMENTO 10.03.13

