[NOTA PER LE REDAZIONI] STATISTICHE SQUADRA NAZIONALE - AGGIORNAMENTO 10.03.13
di Redazione
10/03/2013
STATISTICHE SQUADRA NAZIONALE - AGGIORNAMENTO 10.03.13
Cari colleghi,
al link sottostante è possibile scaricare le statistiche aggiornate della Nazionale Italiana Rugby a conclusione della quarta giornata dell'RBS 6
Nazioni 2013. L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Statistiche Nazionale Italiana Rugby - aggiornamento 10.03.13
Cari colleghi,
al link sottostante è possibile scaricare le statistiche aggiornate della Nazionale Italiana Rugby a conclusione della quarta giornata dell'RBS 6
Nazioni 2013. L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Statistiche Nazionale Italiana Rugby - aggiornamento 10.03.13
Articolo Precedente
[NOTA PER LE REDAZIONI] STATISTICHE SQUADRA NAZIONALE - AGGIORNAMENTO 10.03.13
Articolo Successivo
Comunicato stampa 2° Trofeo della Mole
Redazione