[NOTA PER LE REDAZIONI] STATISTICHE SQUADRA NAZIONALE - AGGIORNAMENTO 15 GIUGNO 2013

Redazione Avatar

di Redazione

15/06/2013

TITOLO
STATISTICHE SQUADRA NAZIONALE - AGGIORNAMENTO 15 GIUGNO 2013
Cari colleghi,
le statistiche della Squadra Nazionale, aggiornate a conclusione del test-match di questo pomeriggio a Nelspruit contro Samoa (sconfitta per 10-39)
sono disponibili dal link sottostante.
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Statistiche Squadra Nazionale - aggiornamento 15 giugno 2013


