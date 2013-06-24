Loading...

[NOTA PER LE REDAZIONI] STATISTICHE SQUADRA NAZIONALE - AGGIORNAMENTO 22 GIUGNO 2013

Redazione Avatar

di Redazione

24/06/2013

TITOLO
STATISTICHE SQUADRA NAZIONALE - AGGIORNAMENTO 22 GIUGNO

Cari colleghi,
le statistiche della Squadra Nazionale, aggiornate a conclusione del tour estivo 2013 in Sudafrica, possono essere scaricate dal link sottostante:
Statistiche Italia - aggiornamento al 22 giugno 2013
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti


