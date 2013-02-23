[NOTA PER LE REDAZIONI] STATISTICHE SQUADRA NAZIONALE - AGGIORNAMENTO 23.02.13
di Redazione
23/02/2013
STATISTICHE SQUADRA NAZIONALE - AGGIORNAMENTO 23.02.13
Cari colleghi,
dal link sottostante è possibile scaricare le statistiche della Nazionale Italiana Rugby aggiornate a conclusione della terza giornata dell'RBS 6
Nazioni 2013.
STATISTICHE SQUADRA NAZIONALE - AGGIORNAMENTO 23.02.13
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Cari colleghi,
dal link sottostante è possibile scaricare le statistiche della Nazionale Italiana Rugby aggiornate a conclusione della terza giornata dell'RBS 6
Nazioni 2013.
STATISTICHE SQUADRA NAZIONALE - AGGIORNAMENTO 23.02.13
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Articolo Precedente
[NOTA PER LE REDAZIONI/FOTO] MAGLIA CELEBRATIVA ADIDAS - ANDREA LO CICERO
Redazione