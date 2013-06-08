[NOTA PER LE REDAZIONI] STATISTICHE SQUADRA NAZIONALE - AGGIORNAMENTO 8 GIUGNO
di Redazione
08/06/2013
STATISTICHE SQUADRA NAZIONALE - AGGIORNAMENTO SABATO 8 GIUGNO 2013
Cari colleghi,
dal link sottostante è possibile scaricare le statistiche della Squadra Nazionale aggiornate a seguito del test match contro il Sudafrica giocato
oggi al "Kings Park Stadium" di Durban.
Statistiche Italia - aggiornamento 8 giugno
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Redazione