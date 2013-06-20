Home Senza categoria [NOTA PER LE REDAZIONI] STREAMING CONFERENZA STAMPA PARISSE E CONTRIBUITI RIGHTS FREE

[NOTA PER LE REDAZIONI] STREAMING CONFERENZA STAMPA PARISSE E CONTRIBUITI RIGHTS FREE

di Redazione 20/06/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

LINK STREAMING CONFERENZA SERGIO PARISSE/CONTRIBUTI AUDIO-VIDEO RIGHTS FREE

Cari colleghi,

vi informiamo che la conferenza stampa del Capitano della Nazionale Italiana Rugby Sergio Parisse alla vigilia del test-match di sabato contro la

Scozia sarà disponibile in diretta streaming domani alle ore 15.00 dal Sandton Sun Hotel di Johannesburg cliccando sul link sottostante:

Conferenza stampa Sergio Parisse - venerdì 21 giugno - ore 15 - diretta streaming

Si segnalano inoltre i seguenti link per il download di contributi audio-video di libero utilizzo relativi alla partita di sabato:

Clicca qui per scaricare immagini di allenamento della Nazionale (qualità HD, rights free)

Clicca qui per scaricare la video-intervista a Jacques Brunel (qualità HD, rights free)

Clicca qui per scaricare le video-interviste agli Azzurri Morisi e Sarto (qualità HD, rights free)

Clicca qui per scaricare le audio-interviste a Brunel, Morisi e Sarto (.mp3, rights free)

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti







Condividi Facebook Twitter Whatsapp