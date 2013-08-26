[NOTA PER LE REDAZIONI] TROFEO ECCELLENZA, DOMANI IL CALENDARIO
di Redazione
26/08/2013
TROFEO ECCELLENZA, DOMANI IL CALENDARIO
Cari colleghi,
si informa che il calendario del Trofeo Eccellenza 2013/2014, riservato alle sette formazioni del massimo campionato non impegnate nell’Amlin
Challenge Cup, verrà reso noto nel pomeriggio di domani, martedì 27 agosto.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Cari colleghi,
si informa che il calendario del Trofeo Eccellenza 2013/2014, riservato alle sette formazioni del massimo campionato non impegnate nell’Amlin
Challenge Cup, verrà reso noto nel pomeriggio di domani, martedì 27 agosto.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Articolo Precedente
TROFEO ECCELLENZA, IL CALENDARIO 2013/2014
Articolo Successivo
VEA FEMI-CZ: PULIZIE DI CASA
Redazione