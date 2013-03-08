[NOTA PER LE REDAZIONI] URGENTE - AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA ITALIA - LONDRA 9 MARZO

URGENTE – AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA 9 MARZOCari colleghi,il programma stampa della Squadra Nazionale per la giornata di domani è aggiornato come segue.Vi preghiamo di prendere nota del fatto che, contrariamente a quanto comunicato in precedenza, il volo charter della Squadra Nazionale atterrerà eripartirà dall’aeroporto internazionale di Londra-Gatwick e non dall’aeroporto di Londra-Heathrow.I colleghi che fossero interessati ad assistere alla sessione riservata ai calciatori in programma domani alle ore 14.30 allo Stadio di Twickenhamsono pregati di presentarsi al Gate D dell’impianto dove riceveranno ulteriori istruzioni per l’accesso dal personale addetto.Alle ore 15.30 in capitano della Squadra Nazionale Sergio Parisse terrà una conferenza stampa presso il Runnymede on Thames Hotel di Egham.Questo il programma aggiornato:Sabato 9 marzoore 9.25 – Roma-Fiumicino, Aeroporto Internazionale “Leonardo da Vinci” – Terminal 3Partenza Squadra Nazionale per Londra – volo EN5039ore 11.25 – Londra, Aeroporto Internazionale “Gatwick”Arrivo Squadra Nazionale a Londra – volo EN5039ore 14.30 – Twickenham, Twickenham StadiumCaptain’s Run Italia – solo calciatori, aperto ai media primi 15’ore 15.30 – Egham, Runnymede on Thames HotelConferenza stampa Capitano ItaliaRunnymede on Thames Hotel - EghamWindsor Road – Egham, SurreyTW20, 0AGTel. +441784220960