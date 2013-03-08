[NOTA PER LE REDAZIONI] URGENTE - AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA ITALIA - LONDRA 9 MARZO
di Redazione
08/03/2013
URGENTE – AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA 9 MARZO
Cari colleghi,
il programma stampa della Squadra Nazionale per la giornata di domani è aggiornato come segue.
Vi preghiamo di prendere nota del fatto che, contrariamente a quanto comunicato in precedenza, il volo charter della Squadra Nazionale atterrerà e
ripartirà dall’aeroporto internazionale di Londra-Gatwick e non dall’aeroporto di Londra-Heathrow.
I colleghi che fossero interessati ad assistere alla sessione riservata ai calciatori in programma domani alle ore 14.30 allo Stadio di Twickenham
sono pregati di presentarsi al Gate D dell’impianto dove riceveranno ulteriori istruzioni per l’accesso dal personale addetto.
Alle ore 15.30 in capitano della Squadra Nazionale Sergio Parisse terrà una conferenza stampa presso il Runnymede on Thames Hotel di Egham.
Questo il programma aggiornato:
Sabato 9 marzo
ore 9.25 – Roma-Fiumicino, Aeroporto Internazionale “Leonardo da Vinci” – Terminal 3
Partenza Squadra Nazionale per Londra – volo EN5039
ore 11.25 – Londra, Aeroporto Internazionale “Gatwick”
Arrivo Squadra Nazionale a Londra – volo EN5039
ore 14.30 – Twickenham, Twickenham Stadium
Captain’s Run Italia – solo calciatori, aperto ai media primi 15’
ore 15.30 – Egham, Runnymede on Thames Hotel
Conferenza stampa Capitano Italia
Runnymede on Thames Hotel - Egham
Windsor Road – Egham, Surrey
TW20, 0AG
Tel. +441784220960
www.runnymedehotel.com
Cari colleghi,
il programma stampa della Squadra Nazionale per la giornata di domani è aggiornato come segue.
Vi preghiamo di prendere nota del fatto che, contrariamente a quanto comunicato in precedenza, il volo charter della Squadra Nazionale atterrerà e
ripartirà dall’aeroporto internazionale di Londra-Gatwick e non dall’aeroporto di Londra-Heathrow.
I colleghi che fossero interessati ad assistere alla sessione riservata ai calciatori in programma domani alle ore 14.30 allo Stadio di Twickenham
sono pregati di presentarsi al Gate D dell’impianto dove riceveranno ulteriori istruzioni per l’accesso dal personale addetto.
Alle ore 15.30 in capitano della Squadra Nazionale Sergio Parisse terrà una conferenza stampa presso il Runnymede on Thames Hotel di Egham.
Questo il programma aggiornato:
Sabato 9 marzo
ore 9.25 – Roma-Fiumicino, Aeroporto Internazionale “Leonardo da Vinci” – Terminal 3
Partenza Squadra Nazionale per Londra – volo EN5039
ore 11.25 – Londra, Aeroporto Internazionale “Gatwick”
Arrivo Squadra Nazionale a Londra – volo EN5039
ore 14.30 – Twickenham, Twickenham Stadium
Captain’s Run Italia – solo calciatori, aperto ai media primi 15’
ore 15.30 – Egham, Runnymede on Thames Hotel
Conferenza stampa Capitano Italia
Runnymede on Thames Hotel - Egham
Windsor Road – Egham, Surrey
TW20, 0AG
Tel. +441784220960
www.runnymedehotel.com
Articolo Precedente
[NOTA PER LE REDAZIONI] URGENTE - AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA ITALIA - LONDRA 9 MARZO
Redazione