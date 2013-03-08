Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

[NOTA PER LE REDAZIONI] URGENTE - AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA ITALIA - LONDRA 9 MARZO

Redazione Avatar

di Redazione

08/03/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
URGENTE – AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA 9 MARZO
Cari colleghi,
il programma stampa della Squadra Nazionale per la giornata di domani è aggiornato come segue.
Vi preghiamo di prendere nota del fatto che, contrariamente a quanto comunicato in precedenza, il volo charter della Squadra Nazionale atterrerà e
ripartirà dall’aeroporto internazionale di Londra-Gatwick e non dall’aeroporto di Londra-Heathrow.
I colleghi che fossero interessati ad assistere alla sessione riservata ai calciatori in programma domani alle ore 14.30 allo Stadio di Twickenham
sono pregati di presentarsi al Gate D dell’impianto dove riceveranno ulteriori istruzioni per l’accesso dal personale addetto.
Alle ore 15.30 in capitano della Squadra Nazionale Sergio Parisse terrà una conferenza stampa presso il Runnymede on Thames Hotel di Egham.
Questo il programma aggiornato:
Sabato 9 marzo
ore 9.25 – Roma-Fiumicino, Aeroporto Internazionale “Leonardo da Vinci” – Terminal 3
Partenza Squadra Nazionale per Londra – volo EN5039
ore 11.25 – Londra, Aeroporto Internazionale “Gatwick”
Arrivo Squadra Nazionale a Londra – volo EN5039
ore 14.30 – Twickenham, Twickenham Stadium
Captain’s Run Italia – solo calciatori, aperto ai media primi 15’
ore 15.30 – Egham, Runnymede on Thames Hotel
Conferenza stampa Capitano Italia
Runnymede on Thames Hotel - Egham
Windsor Road – Egham, Surrey
TW20, 0AG
Tel. +441784220960
www.runnymedehotel.com


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

[NOTA PER LE REDAZIONI] URGENTE - AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA ITALIA - LONDRA 9 MARZO

Articolo Successivo

[NOTA PER LE REDAZIONI] URGENTE - AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA ITALIA - LONDRA 9 MARZO

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019