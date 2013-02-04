URGENTE - MODIFICA PROGRAMMA STAMPA ITALIA 5/6 FEBBRAIO
di Redazione
04/02/2013
Cari colleghi, vi informiamo che l’incontro stampa della Squadra Nazionale originariamente previsto per la giornata di domani, martedì 5 febbraio, è stato riprogrammato per le ore 13.30 di mercoledì 6 presso il CPO “Giulio Onesti” di Roma. Il programma stampa per la settimana di preparazione alla partita di sabato 9 contro la Scozia è pertanto da intendersi aggiornato come segue. Tutti gli orari sono espressi secondo il fuso orario locale. Ci scusiamo per ogni disagio arrecato. Programma stampa: Martedì 5 febbraio Nessun incontro stampa Mercoledì 6 febbraio ore 13.30 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula 5 Incontro stampa – tre giocatori Giovedì 7 febbraio ore 12.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti” Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’ ore 14.30 – Roma, CPO “Giulio Onesti – Aula Magna Annuncio formazione v Scozia – CT Brunel, Manager Troiani ore 14.45 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula Magna Zona mista: giocatori titolari a disposizione della stampa Venerdì 8 febbraio ore 10.20 – Roma, Aeroporto Internazionale “Leonardo da Vinci” Partenza Squadra Nazionale per Edinburgo – volo charter ore 12.20 – Edinburgo, Aeroporto Internazionale Arrivo Squadra Nazionale in Scozia ore 17.00 – Edinburgo, Apex International Hotel Conferenza stampa Capitano Italia Sabato 9 febbraio ore 14.30 – Edinburgo, Murrayfield Stadium Scozia v Italia Domenica 10 febbraio Fine raduno Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] ( mailto:[email protected] ) Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico ( http://www.facebook.com/acimbrico )
Articolo Precedente
[RUGBY NOTIZIE/AUDIO] BEROT: "SIAMO SULLA BUONA STRADA, MA C'E' ANCORA MOLTO DA FARE"
Articolo Successivo
[RUGBY NOTIZIE] RANKING IRB, L'ITALIA SALE AL NONO POSTO SUPERANDO IL GALLES
Redazione