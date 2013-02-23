Home Senza categoria [NOTA PER LE REDAZIONI/FOTO] MAGLIA CELEBRATIVA ADIDAS - ANDREA LO CICERO

[NOTA PER LE REDAZIONI/FOTO] MAGLIA CELEBRATIVA ADIDAS - ANDREA LO CICERO

di Redazione 23/02/2013

MAGLIA CELEBRATIVA ADIDAS - CENTO CAPS ANDREA LO CICERO

Cari colleghi,

in allegato foto di libero utilizzo (credit FIR) relativa alla consegna della maglia celebrativa della Nazionale realizzata da adidas, sponsor tecnico

della Federugby, al pilone azzurro Andrea Lo Cicero per il raggiungimento dei cento incontri internazionali.

La maglia è stata consegnata all'atleta questo pomeriggio allo Stadio Olimpico di Roma, a margine dell'incontro Italia v Galles, dal Presidente della

Federazione Italiana Rugby Alfredo Gavazzi e dal Brand Director South Europe di adidas Stephen Pierpoint.

La maglia riporta il numero di matricola azzurra dell'atleta (518) sotto il colletto posteriore ed il numero 100 sulla schiena ad indicare le cento

presenze in Nazionale festeggiate ufficialmente da Lo Cicero due settimane fa ad Edinburgo, mentre all'interno della cornice sono stampate le prime

cento gare disputate dal giocatore con la maglia dell'Italia.

Lo Cicero, trentasette anni il prossimo 7 maggio, ha tagliato questo pomeriggio il traguardo delle 101 presenze raggiungendo Alessandro Troncon in

vetta alla classifica degli Azzurri più presenti di sempre.

La cerimonia di questo pomeriggio inaugura una nuova tradizione che vedrà adidas consegnare una maglia celebrativa a tutti i giocatori della

Nazionale che raggiungeranno i cento test-match.

Di seguito un elenco degli Azzurri più presenti tra quelli in attività:

Andrea Lo Cicero 101 caps

Marco Bortolami e Martin Castrogiovanni 94 caps

Sergio Parisse e Mauro Bergamasco 93 caps

Mirco Bergamasco 89 caps

Salvatore Perugini 83 caps

Gonzalo Canale 80 caps

Andrea Masi 75 caps

Alessandro Zanni 72 caps





