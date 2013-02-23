[NOTA PER LE REDAZIONI/FOTO] MAGLIA CELEBRATIVA ADIDAS - ANDREA LO CICERO
di Redazione
23/02/2013
MAGLIA CELEBRATIVA ADIDAS - CENTO CAPS ANDREA LO CICERO
Cari colleghi,
in allegato foto di libero utilizzo (credit FIR) relativa alla consegna della maglia celebrativa della Nazionale realizzata da adidas, sponsor tecnico
della Federugby, al pilone azzurro Andrea Lo Cicero per il raggiungimento dei cento incontri internazionali.
La maglia è stata consegnata all'atleta questo pomeriggio allo Stadio Olimpico di Roma, a margine dell'incontro Italia v Galles, dal Presidente della
Federazione Italiana Rugby Alfredo Gavazzi e dal Brand Director South Europe di adidas Stephen Pierpoint.
La maglia riporta il numero di matricola azzurra dell'atleta (518) sotto il colletto posteriore ed il numero 100 sulla schiena ad indicare le cento
presenze in Nazionale festeggiate ufficialmente da Lo Cicero due settimane fa ad Edinburgo, mentre all'interno della cornice sono stampate le prime
cento gare disputate dal giocatore con la maglia dell'Italia.
Lo Cicero, trentasette anni il prossimo 7 maggio, ha tagliato questo pomeriggio il traguardo delle 101 presenze raggiungendo Alessandro Troncon in
vetta alla classifica degli Azzurri più presenti di sempre.
La cerimonia di questo pomeriggio inaugura una nuova tradizione che vedrà adidas consegnare una maglia celebrativa a tutti i giocatori della
Nazionale che raggiungeranno i cento test-match.
Di seguito un elenco degli Azzurri più presenti tra quelli in attività:
Andrea Lo Cicero 101 caps
Marco Bortolami e Martin Castrogiovanni 94 caps
Sergio Parisse e Mauro Bergamasco 93 caps
Mirco Bergamasco 89 caps
Salvatore Perugini 83 caps
Gonzalo Canale 80 caps
Andrea Masi 75 caps
Alessandro Zanni 72 caps
