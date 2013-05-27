Loading...

[NOTA PER LE REDAZIONI]&nbsp;PROBLEMA TECNICO INVIO NEWSLETTER FIR

Redazione Avatar

di Redazione

27/05/2013

NOTA PER LE REDAZIONI - PROBLEMA NEWSLETTER FIR
Cari colleghi,
nella giornata di oggi potreste aver ricevuto, o ricevere successivamente nel corso delle prossime ore, comunicati stampa della FIR risalenti
all'attività nazionale ed internazionale delle ultime settimane.
Si tratta di un problema emerso a seguito di un normale processo di manutenzione ed aggiornamento dei server che gestiscono l'invio dei comunicati
stessi.
Vi preghiamo di non prendere in considerazione le email ricevute e ci scusiamo per il disagio arrecato, restando a vostra disposizione per ulteriori
chiarimenti.
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.


