[NOTA PER LE REDAZIONI] PROBLEMA TECNICO INVIO NEWSLETTER FIR
di Redazione
27/05/2013
NOTA PER LE REDAZIONI - PROBLEMA NEWSLETTER FIR
Cari colleghi,
nella giornata di oggi potreste aver ricevuto, o ricevere successivamente nel corso delle prossime ore, comunicati stampa della FIR risalenti
all'attività nazionale ed internazionale delle ultime settimane.
Si tratta di un problema emerso a seguito di un normale processo di manutenzione ed aggiornamento dei server che gestiscono l'invio dei comunicati
stessi.
Vi preghiamo di non prendere in considerazione le email ricevute e ci scusiamo per il disagio arrecato, restando a vostra disposizione per ulteriori
chiarimenti.
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Cari colleghi,
nella giornata di oggi potreste aver ricevuto, o ricevere successivamente nel corso delle prossime ore, comunicati stampa della FIR risalenti
all'attività nazionale ed internazionale delle ultime settimane.
Si tratta di un problema emerso a seguito di un normale processo di manutenzione ed aggiornamento dei server che gestiscono l'invio dei comunicati
stessi.
Vi preghiamo di non prendere in considerazione le email ricevute e ci scusiamo per il disagio arrecato, restando a vostra disposizione per ulteriori
chiarimenti.
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Articolo Precedente
COPPA ITALIA FEMMINILE 7s, NELLE FINALI DI PARMA TITOLO SENIORES A TORINO
Articolo Successivo
ITALIA U20, LA FORMAZIONE PER L'ESORDIO IRIDATO CON LA NAMIBIA
Redazione