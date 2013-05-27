Home Senza categoria [NOTA PER LE REDAZIONI] PROBLEMA TECNICO INVIO NEWSLETTER FIR

[NOTA PER LE REDAZIONI] PROBLEMA TECNICO INVIO NEWSLETTER FIR

di Redazione 27/05/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

NOTA PER LE REDAZIONI - PROBLEMA NEWSLETTER FIR

Cari colleghi,

nella giornata di oggi potreste aver ricevuto, o ricevere successivamente nel corso delle prossime ore, comunicati stampa della FIR risalenti

all'attività nazionale ed internazionale delle ultime settimane.

Si tratta di un problema emerso a seguito di un normale processo di manutenzione ed aggiornamento dei server che gestiscono l'invio dei comunicati

stessi.

Vi preghiamo di non prendere in considerazione le email ricevute e ci scusiamo per il disagio arrecato, restando a vostra disposizione per ulteriori

chiarimenti.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.







Condividi Facebook Twitter Whatsapp