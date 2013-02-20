[NOTA PER LE REDAZIONI] PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - 21/22 FEBBRAIO
di Redazione
20/02/2013
PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE
Roma, 21/22 febbraio 2013
Cari colleghi,
di seguito il programma stampa della Squadra Nazionale per le giornate di giovedì 21 e venerdì 22 febbraio in preparazione alla partita di sabato
contro il Galles allo Stadio Olimpico di Roma.
Giovedì 21 febbraio
ore 12.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti”
Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’
ore 14.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti – Aula Magna
Annuncio formazione v Galles – CT Brunel, Manager Troiani
ore 14.20 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula Magna
Zona mista: giocatori titolari a disposizione della stampa
Venerdì 22 febbraio
ore 11.00 – Roma, Stadio Olimpico
Captain’s Run Italia – aperto ai media durante il riscaldamento
ore 12.00 – Roma, Stadio Olimpico
Conferenza stampa Capitano Italia
Roma, 21/22 febbraio 2013
Cari colleghi,
di seguito il programma stampa della Squadra Nazionale per le giornate di giovedì 21 e venerdì 22 febbraio in preparazione alla partita di sabato
contro il Galles allo Stadio Olimpico di Roma.
Giovedì 21 febbraio
ore 12.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti”
Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv – primi 15’
ore 14.00 – Roma, CPO “Giulio Onesti – Aula Magna
Annuncio formazione v Galles – CT Brunel, Manager Troiani
ore 14.20 – Roma, CPO “Giulio Onesti” – Aula Magna
Zona mista: giocatori titolari a disposizione della stampa
Venerdì 22 febbraio
ore 11.00 – Roma, Stadio Olimpico
Captain’s Run Italia – aperto ai media durante il riscaldamento
ore 12.00 – Roma, Stadio Olimpico
Conferenza stampa Capitano Italia
Articolo Precedente
ITALIA-GALLES: ACCESSO STADIO OLIMPICO VENERDI' 22 FEBBRAIO
Articolo Successivo
[RUGBY NOTIZIE/FOTO] GLI AZZURRI DEL RUGBY INCONTRANO LE AZZURRE DELL'HOCKEY
Redazione