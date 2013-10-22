[NOTA PER LE REDAZIONI/VIDEO] INTERVISTE DI LIBERO UTILIZZO - MAURO BERGAMASCO/TOMMASO ALLAN
di Redazione
22/10/2013
INTERVISTE DI LIBERO UTILIZZO - MAURO BERGAMASCO/TOMMASO ALLAN
Cari colleghi,
dal link sottostante è possibile scaricare le interviste, di libero utilizzo, ai giocatori della Squadra Nazionale Mauro Bergamasco (Zebre Rugby, 94
caps) e Tommaso Allan (USAP Perpignan, esordiente) effettuate oggi al CPO "Giulio Onesti" nel corso del raduno di preparazione ai Cariparma Test Match
2013.
Clicca qui per le interviste in formato HD ( https://www.dropbox.com/sh/kz1tm80gfbyab1s/y9xPalqWK0 )
Andrea Cimbrico
Media Manager
Federazione Italiana Rugby
Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico 00194-Roma
tel. +39.06.45.21.31.14
fax +39.06.45.21.31.87
mob. +39.320.78.77.687
@ [email protected] ( mailto:[email protected] )
Skype: andreacimbrico
Web: www.federugby.it
Facebook FIR: facebook.com/Federugby
( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby )Twitter FIR: @Federugby
Facebook: facebook.com/acimbrico ( http://www.facebook.com/acimbrico )
Redazione