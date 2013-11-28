[Notizie] VEA FEMI-CZ: IL XV ROSSOBL&Ugrave; CONTRO REGGIO

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 98 del 28.11.2013VEA FEMI-CZ: IL XV ROSSOBLÙ CONTRO REGGIODopo le due settimane di pausa, la VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta allenata da Filippo Frati e Andrea De Rossi è pronta per tornare in campo. La sfida alle porte è quella contro il Rugby Reggio, prevista per domenica 1 dicembre alle 15 allo Stadio "Crocetta Canalina" di via Assalini.Afferma coach Filippo Frati in vista del match: "Abbiamo preparatoaccuratamente questa partita, senza guardare alle posizioni inclassifica. Reggio è una squadra che rispettiamo tantissimo, con ungrande allenatore che sta lavorando molto bene, con un gruppo digiocatori giovani proveniente per lo più dai vivai di Reggio e Parma.Cercheremo di alzare il ritmo e l'intensità per imporre il nostro gioco,sperando di alzare la media dei tempi di gioco effettivo del nostrocampionato. A questo proposito sono contento della riunione che insiemea tutti gli allenatori dell'Eccellenza e ai responsabili degli arbitriabbiamo avuto a Roma lo scorso fine settimana, in quanto ci siamotrovati tutti d'accordo sulla necessità di favorire il gioco nellepartite del nostro campionato".Gli fa eco coach Andrea De Rossi: "Siamo molto concentrati per questapartita che sulla carta può sembrare facile. Ci siamo focalizzati sullefasi statiche dopo quindici giorni di riposo e qualche cambio nel XViniziale. Sono molto contento dell'attitudine avuta da tutti quanti igiocatori dopo la pausa, e abbiamo raddoppiato la seduta tecnica siadelle mischie che delle touche. Reggio è una squadra ben organizzataproprio in questa fase, con un giocatore chiave come Mandelli che dirigecon esperienza questo reparto".Questo il XV annunciato dagli allenatori rossoblù: Basson, Bortolussi,Menon, Bergamasco, Ngawini, Fratini, Calabrese, Zanini, Lubian E.,Ruffolo, Maran, Boggiani, Gajion, Gatto (cap), Borsi. A disposizione:Mahoney, Balboni, Pozzi, Riedo, De Marchi, Frati, Rodriguez, Van Niekerk.