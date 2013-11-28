[Notizie] VEA FEMI-CZ: IL XV ROSSOBL&Ugrave; CONTRO REGGIO

[Notizie] VEA FEMI-CZ: IL XV ROSSOBLÙ CONTRO REGGIO
di Redazione
28/11/2013
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 98 del 28.11.2013
VEA FEMI-CZ: IL XV ROSSOBLÙ CONTRO REGGIO
Dopo le due settimane di pausa, la VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta allenata da Filippo Frati e Andrea De Rossi è pronta per tornare in campo. La sfida alle porte è quella contro il Rugby Reggio, prevista per domenica 1 dicembre alle 15 allo Stadio "Crocetta Canalina" di via Assalini.
Afferma coach Filippo Frati in vista del match: "Abbiamo preparato
accuratamente questa partita, senza guardare alle posizioni in
classifica. Reggio è una squadra che rispettiamo tantissimo, con un
grande allenatore che sta lavorando molto bene, con un gruppo di
giocatori giovani proveniente per lo più dai vivai di Reggio e Parma.
Cercheremo di alzare il ritmo e l'intensità per imporre il nostro gioco,
sperando di alzare la media dei tempi di gioco effettivo del nostro
campionato. A questo proposito sono contento della riunione che insieme
a tutti gli allenatori dell'Eccellenza e ai responsabili degli arbitri
abbiamo avuto a Roma lo scorso fine settimana, in quanto ci siamo
trovati tutti d'accordo sulla necessità di favorire il gioco nelle
partite del nostro campionato".
Gli fa eco coach Andrea De Rossi: "Siamo molto concentrati per questa
partita che sulla carta può sembrare facile. Ci siamo focalizzati sulle
fasi statiche dopo quindici giorni di riposo e qualche cambio nel XV
iniziale. Sono molto contento dell'attitudine avuta da tutti quanti i
giocatori dopo la pausa, e abbiamo raddoppiato la seduta tecnica sia
delle mischie che delle touche. Reggio è una squadra ben organizzata
proprio in questa fase, con un giocatore chiave come Mandelli che dirige
con esperienza questo reparto".
Questo il XV annunciato dagli allenatori rossoblù: Basson, Bortolussi,
Menon, Bergamasco, Ngawini, Fratini, Calabrese, Zanini, Lubian E.,
Ruffolo, Maran, Boggiani, Gajion, Gatto (cap), Borsi. A disposizione:
Mahoney, Balboni, Pozzi, Riedo, De Marchi, Frati, Rodriguez, Van Niekerk.
--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]
Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 98 del 28.11.2013
VEA FEMI-CZ: IL XV ROSSOBLÙ CONTRO REGGIO
Dopo le due settimane di pausa, la VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta allenata da Filippo Frati e Andrea De Rossi è pronta per tornare in campo. La sfida alle porte è quella contro il Rugby Reggio, prevista per domenica 1 dicembre alle 15 allo Stadio "Crocetta Canalina" di via Assalini.
Afferma coach Filippo Frati in vista del match: "Abbiamo preparato
accuratamente questa partita, senza guardare alle posizioni in
classifica. Reggio è una squadra che rispettiamo tantissimo, con un
grande allenatore che sta lavorando molto bene, con un gruppo di
giocatori giovani proveniente per lo più dai vivai di Reggio e Parma.
Cercheremo di alzare il ritmo e l'intensità per imporre il nostro gioco,
sperando di alzare la media dei tempi di gioco effettivo del nostro
campionato. A questo proposito sono contento della riunione che insieme
a tutti gli allenatori dell'Eccellenza e ai responsabili degli arbitri
abbiamo avuto a Roma lo scorso fine settimana, in quanto ci siamo
trovati tutti d'accordo sulla necessità di favorire il gioco nelle
partite del nostro campionato".
Gli fa eco coach Andrea De Rossi: "Siamo molto concentrati per questa
partita che sulla carta può sembrare facile. Ci siamo focalizzati sulle
fasi statiche dopo quindici giorni di riposo e qualche cambio nel XV
iniziale. Sono molto contento dell'attitudine avuta da tutti quanti i
giocatori dopo la pausa, e abbiamo raddoppiato la seduta tecnica sia
delle mischie che delle touche. Reggio è una squadra ben organizzata
proprio in questa fase, con un giocatore chiave come Mandelli che dirige
con esperienza questo reparto".
Questo il XV annunciato dagli allenatori rossoblù: Basson, Bortolussi,
Menon, Bergamasco, Ngawini, Fratini, Calabrese, Zanini, Lubian E.,
Ruffolo, Maran, Boggiani, Gajion, Gatto (cap), Borsi. A disposizione:
Mahoney, Balboni, Pozzi, Riedo, De Marchi, Frati, Rodriguez, Van Niekerk.
--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]
Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
Articolo Precedente
[VEA-FEMICZ ROVIGO] IL XV DELLA VEA-FEMICZ ROVIGO PER LA GARA CON REGGIO EMILIA
Articolo Successivo
[FIAMME ORO] PRESUTTI: "CONFERMARE LA PRESTAZIONE CON IL PETRARCA"
Redazione