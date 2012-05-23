notte di paura a Padova per il terremoto. Domenica la finale Coppa Cal Under 23
di Redazione
23/05/2012
[gallery] LA PAURA - «Abbiamo avvertito la scossa che è stata fortissima». C'è forse ancora qualche brivido nel coach dell'Under 14 del Frascati Mini Rugby, Alejandro Villalon, e nei suoi ragazzi che hanno vissuto una nottata decisamente poco tranquilla tra sabato e domenica scorsi. La squadra aveva infatti in programma l'impegno nel torneo "Città di Padova" e aveva deciso di recarsi nel capoluogo di provincia veneto il giorno prima. «Alle quattro – continua Villalon - siamo stati svegliati dal terremoto che abbiamo sentito distintamente perché l'albergo dove pernottavamo era di nuova costruzione e quindi concepito con sistemi antisismici. Ho parlato con le persone della reception e poi per motivi di sicurezza ho fatto scendere i ragazzi dalle stanze e li ho fatti dormire sul nostro pullman: non potevo assumermi la responsabilità su 22 ragazzini. Il gruppo ha riposato ancora un paio d'ore prima del risveglio per la colazione. E' chiaro che c'è stato un po' di spavento, ma forse più in qualche genitore che era al seguito o che era rimasto a casa che tra i ragazzi». La prestazione dell'Under 14, comunque, è stata condizionata. «Nella prima gara, giocata tra l'altro contro il Cus Padova che poi ha vinto il torneo, il gruppo mi è parso un po' stanco e contratto. Comunque l'impegno è stato massimo nel corso della rassegna e si è visto un chiaro miglioramento sulla combattività». Il Frascati Mini Rugby ha ottenuto il settimo posto nella manifestazione. UNDER 23 – Bell'appuntamento per l'Under 23 dei coach Gianni Panattoni e Giorgio Farina. Domenica allo stadio "Fattori" di L'Aquila (dove si gioca anche l'Eccellenza) la squadra giallorossa sfida il Gran Sasso padrone di casa nella finale della Coppa Cal, il campionato interregionale di categoria. «E' un appuntamento a cui teniamo molto e che va onorato – rimarca Panattoni -. Giocheremo alle 13, prima della gara decisiva dei play off promozione di serie B tra Gran Sasso e Colorno e quindi ci sarà probabilmente anche una bella cornice di pubblico. La società ha creduto fortemente nella formazione di questo gruppo tanto che è stata l'unica nel Lazio a formarlo e a partecipare al campionato interregionale. La federazione, tra l'altro, sta cercando di rendere questa categoria – conclude Panattoni - ancor più competitiva già a cominciare dalla prossima stagione». SUMMER CAMP - Il Frascati Mini Rugby 2001 ha annunciato l'apertura delle iscrizioni per l'iniziativa "Summer Camp" destinata a tutti i ragazzi nati tra il 2001 ed il 2005 che consentirà di trascorrere il periodo tra l'11 giugno ed il 13 luglio (per un totale di cinque settimane) tra sport, giochi e divertimento. 10. Il "Summer Camp" ha la funzione di propagandare il mini rugby e gli altri sport fra i giovani in un clima di serenità, lealtà e rispetto dei valori sportivi. Per qualsiasi ulteriore informazione ci si può informare presso la segreteria della società frascatana, contattabile al numero 06-9420199 o direttamente nella struttura dello "Stadio del Rugby" di Cocciano. -- Area comunicazione Asd Frascati Mini Rugby www.minirugbyfrascati.it www.facebook.com/pages/Frascati-Mini-Rugby-2001
