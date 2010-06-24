Home Federazione Italiana Rugby Nove cambi per secondo test con SudAfrica

di Redazione 24/06/2010

Sono nove i cambi apportati dal CT della Nazionale Italiana Rugby Nick Mallett per il secondo test-match della serie contro il Sudafrica che si giocherà sabato 26 (ore 15, diretta Sky Sport 2) al Buffalo City Stadium di East London. Il tecnico della Nazionale, come anticipato prima della partenza per il tour, da spazio nella tappa conclusiva del tour a tutti gli atleti convocati per il doppio confronto con gli Springboks campioni del mondo. Nel decimo scontro diretto di sempre tra gli Azzurri e la nazionale verdeoro Mallett conferma McLean estremo, Mirco Bergamasco all'ala, Masi nella linea dei centri, Gower all'apertura, capitan Parisse a terza centro e Perugini pilone sinistro modificando il resto della formazione scesa in campo a Witbank sabato scorso. In prima linea Ongaro rimpiazza Ghiraldini come tallonatore titolare, mentre Cittadini conquista il suo primo cap dal primo minuto sul lato destro. Cambia integralmente la seconda linea, con Bortolami che raggiunge Mauro Bergamasco al secondo gradino nella graduatoria degli Azzurri più presenti di sempre con 84 presenze in Nazionale e fa coppia con Carlo Del Fava. Esordio dal primo minuto anche per il flanker Paul Derbyshire che fa reparto insieme a Parisse e Manoa Vosawai, che torna titolare quasi tre anni dopo la sua ultima apparizione dal fischio di'inizio, il 19 settembre 2007 al Parco dei Principi di Parigi contro il Portogallo nella terza giornata della Rugby World Cup. Tocca invece a Simon Picone dividere la cabina di regia con Gower nello spot di mediano di mischia, mentre tra i trequarti Canale fa coppia con Masi – spostato da secondo a primo centro - e Michele Sepe all'ala torna ad indossare la maglia dell'Italia quattro anni dopo il suo esordio da titolare a Lautoka contro le Isole Fiji. In panchina Ghiraldini, Sbaraglini, Geldenhuys, Zanni, Tebaldi, Bocchino e Pratichetti. ITALIA 15 Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 20 caps) 14 Michele SEPE (MPS Viadana, 2 caps) 13 Gonzalo CANALE (Clermont-Auvergne, 57 caps) 12 Andrea MASI (Racing-Metro Paris, 51 caps) 11 Mirco BERGAMASCO (Stade Francais, 72 caps) 10 Craig GOWER (Bayonne, 12 caps) 9 Simon PICONE (Benetton Treviso, 22 caps) 8 Sergio PARISSE (Stade Francais, 68 caps) - capitano 7 Paul DERBYSHIRE (Petrarca Padova, 4 caps) 6 Manoa VOSAWAI (Banca Monte Parma, 6 caps) 5 Marco BORTOLAMI (Gloucester RFC, 83 caps) 4 Carlo Antonio DEL FAVA (MPS Viadana, 44 caps) 3 Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 2 caps) 2 Fabio ONGARO (Saracens, 70 caps) 1 Salvatore PERUGINI (Bayonne, 72 caps) a disposizione 16 Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 30 caps) 17 Franco SBARAGLINI (Benetton Treviso, 4 caps) 18 Quintin GELDENHUYS (MPS Viadana, 12 caps) 19 Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 43 caps) 20 Tito TEBALDI (Plusvalore Gran Parma, 12 caps) 21 Riccardo BOCCHINO (Femi-CZ Rovigo, 3 caps)* 22 Matteo PRATICHETTI (MPS Viadana, 22 caps) *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

