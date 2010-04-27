Loading...

Novelle ovali

Redazione Avatar

di Redazione

27/04/2010

Abbiamo ricevuto in Redazione la segnalazione di un libro che parla di Rugby. Il nostro obiettivo principale è quello di divulgare la cultura del rugby e la visibilità di questo sport nobile. Pubblichiamo quindi con  oroglio questo comunicato stampa.
Sabato 8 maggio alle ore 18.00, presso la Casa Melis in Corso Gramsci a Capoterra, si terrà la presentazione del libro di Antonio Falda "Novelle ovali - 35 piccole storie di rugby e di vita" con la prefazione di Marco Pastonesi - Edizioni “La Riflessione – Davide Zedda Editore” Cagliari. Una raccolta di racconti in cui, utilizzando come filo conduttore il rugby, l’autore  narra le storie, non solo dei protagonisti che animano una partita, ma anche quelle di chi spesso sta dietro le quinte, lavorando per far si che comunque ogni domenica, lo "spettacolo" abbia luogo. ·       Relatore,Carlo Alberto Melis, giornalista   de L'Unione Sarda. ·       Letture, Carmen Salis, scrittrice. ·       Alla chitarra, Martin Brady, musicista e rugbista. Inoltre nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 maggio, all’interno delle sale della Casa Melis, verrà ospitata  una mostra fotografica a tema dal titolo “Scatti di rugby” dell’autore Angelo Picchetti e una personale raccolta di foto, dal titolo “Rugby d’epoca”  di Antonio Falda. E' gradita la Vs. partecipazione.
Una occasione in più per parlare e vivere di rugby.
