Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

NUOVI INGRESSI IN INFERMERIA

Redazione Avatar

di Redazione

25/10/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 28 del 25.10.2011 FEMI-CZ VEA RRD: NUOVI INGRESSI IN INFERMERIA In vista dell'incontro di sabato 29 con la Mantovani Lazio si aggiungono alla lista degli infortunati altri tre giocatori: Barry, Pace e Pavan. Per tutti e tre bisognerà attendere le valutazioni del medico alla vigilia dell'incontro per valutare la possibilità di utilizzo. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

SERIE A, DESIGNAZIONI V GIORNATA

Articolo Successivo

SABATO SI GIOCA ALLE 15.00

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019