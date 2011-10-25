NUOVI INGRESSI IN INFERMERIA
di Redazione
25/10/2011
FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 28 del 25.10.2011 FEMI-CZ VEA RRD: NUOVI INGRESSI IN INFERMERIA In vista dell'incontro di sabato 29 con la Mantovani Lazio si aggiungono alla lista degli infortunati altri tre giocatori: Barry, Pace e Pavan. Per tutti e tre bisognerà attendere le valutazioni del medico alla vigilia dell'incontro per valutare la possibilità di utilizzo. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
Articolo Precedente
SERIE A, DESIGNAZIONI V GIORNATA
Articolo Successivo
SABATO SI GIOCA ALLE 15.00
Redazione