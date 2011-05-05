Home Senza categoria NUOVI SPONSOR PER I PLAY-OFF DELLA RUGBY ROVIGO DELTA

NUOVI SPONSOR PER I PLAY-OFF DELLA RUGBY ROVIGO DELTA

di Redazione 05/05/2011

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA Stagione Sportiva 2010-2011 Comunicato stampa n. 100 del 5.05.2011 COMPLETATA LA GRIGLIA DI SPONSOR AGGIUNTI PER I PLAY-OFF CAMPIONATO ITALIANO DI ECCELLENZA 2010-2011 DI RUGBY Main sponsor: VEA (Hulka srl) Sponsor: Ing. Mario Fabbris srl Dall'Aglio srl Centro Medico srl Parco del Delta Il Presidente e i Soci della RUGBY ROVIGO DELTA srl ssd ringraziano i nuovi sponsor e ricordano il grande merito di tutti gli altri, grandi, piccoli e Rugby by Rugby, che con la loro partecipazione pubblicitaria hanno reso possibile questo campionato e con esso la speranza di vittoria finale. La società si rivolge anche ai tifosi e a tutto il pubblico per sollecitare una presenza numerosa alle partite di play-off, come per la splendida semifinale dell'anno scorso, che assicurerebbe il raggiungimento dell'altro risultato della stagione, quello del pareggio del conto economico, condizione indispensabile per i prossimi appuntamenti e obiettivi. Il Presidente Renzo Bullo.

