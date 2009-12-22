Home Senza categoria Nuovo acquisti della Rugby Noceto

Nuovo acquisti della Rugby Noceto

di Redazione 22/12/2009

A rafforzare la rosa della squadra di Filippo Frati sarà a Noceto già nei prossimi giorni Valerio Santillo, tre quarti ala di comprovate qualità ed esperienza. Nato a Benevento il 3 agosto del 1983, Valerio, cresciuto rugbysticamente nel club della propria città, l’Unione Rugby Sannio, fa il suo esordio in serie A nel 2004 con la maglia della Capitolina Roma, siglando in 24 partite, 24 mete. L’anno successivo risulta determinante per la promozione del club romano in super 10 con ben 28 mete messe a segno, ma in 20 partite. Al termine del campionato in Super 10 viene chiamato a far parte della rosa dell’Easy Living L’Aquila Rugby per la stagione 2007 – 2008 e quella successiva, dove è, ancora una volta, protagonista. Alto 1,79 m per 85 kg, Valerio Santillo ha vestito la maglia azzurra dell’under 21, dell’under 25, della Seven, della A e della Maggiore. Foto: Valerio Santillo con la maglia de L’Aquila

