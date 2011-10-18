OBBIETTIVO &quot;PORTE APERTE A CONDIZIONI SPECIALI&quot; PER ORA RIMANE

Home Senza categoria OBBIETTIVO "PORTE APERTE A CONDIZIONI SPECIALI" PER ORA RIMANE

di Redazione 18/10/2011

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 25 del 18.10.2011 FEMI-CZ VEA RRD: OBBIETTIVO "PORTE APERTE A CONDIZIONI SPECIALI" PER ORA RIMANE Domenica scorsa al Battaglini erano presenti circa 1.200 spettatori. Senz'altro un numero superiore alla media nazionale, ma inferiore alle attese della dirigenza. Ad oggi sono 313 gli abbonamenti sottoscritti, un dato in linea con le passate stagioni, ma che non può ritenersi soddisfacente, in funzione dei progetti societari. Anche con il Mogliano si è avuto modo di toccare con mano come il rapporto squadra-pubblico sia a doppio filo e come la prestazione positiva alimenti il tifo che, a sua volta, da forza ai quindici in campo moltiplicandone le energie. E' pur vero che ogni inizio di stagione è delicato e ci vuole pazienza prima di vedere concretizzarsi la messa a punto di quei meccanismi che fanno di un gruppo di giocatori una squadra. Chi è sceso in campo domenica non ha nulla da invidiare, sul piano individuale, a quelli che hanno permesso al Rovigo di arrivare, l'anno scorso, ad un passo dallo scudetto, ma la squadra stenta a far vedere bel gioco, è imballata e necessita della vicinanza continua dei supporter. Non si tratta di creare pressione, ma di essere vicini a quelli che stanno lavorando remando tutti in un'unica direzione. In quest'ottica la dirigenza rossoblu ritiene di mantenere, fino al prossimo incontro casalingo con la Mantovani Lazio, il progetto "Porte Aperte". Con lo sconto di Euro 10, che sostanzialmente tiene conto della partita già giocata, sarà ancora possibile, infatti, sottoscrivere gli abbonamenti che danno l'accesso a tutti gli incontri della stagione regolare del Campionato di Eccellenza e della fase a gironi dell'Amlin Challenge Cup. Questi i nuovi prezzi, validi fino alle ore 12.30 del 29.10.2011: Tribuna Est (Quaglio) - euro 100, ridotto euro 70. Tribuna Ovest (Lanzoni) - euro 120, ridotto euro 90, Tribuna Lanzoni - centrale VIP - euro 280. Gli abbonamenti ed i biglietti ridotti sono riservati alle donne. Per i soci delle PosseRossoBlu è mantenuto lo sconto di 10 euro, esclusa area VIP. Gli abbonamenti possono essere sottoscritti presso la Segreteria della Società dal lunedì al venerdì dalle 11,00 alle 13,00 e dalle 15.00 alle 20.00, oltreché nella mattinata di sabato 29.10.2011. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

