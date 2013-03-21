OFF
di Redazione
21/03/2013
VEA FEMI-CZ: CONTRO MOGLIANO PER MANTENERE INTATTE LE SPERANZE DI PLAY-OFF
In questa settimana di avvicinamento all’importante sfida di sabato al Battaglini, lo staff tecnico della Vea Femi-CZ ha finalizzato il lavoro sui
punti d’incontro.
Lo studio dell’evoluzione del gioco del Mogliano ha evidenziato la tendenza a ridurre le presenze nelle ruck. Per i rossoblù sarà importante
affrontare queste fasi di gioco concentrandosi sulla rapidità di intervento, sull’aggressività dell’approccio e sull’intensità di
partecipazione.
Il mantenimento del possesso e l’inquinamento delle fonti di gioco avversarie potranno mettere a disposizione della linea arretrata palloni di buona
qualità da gestire con rapidità sull’asse profondo.
Domani sarà ufficializzata la formazione che scenderà in campo e la composizione della panchina.
L’ultima formazione schierata durante gli allenamenti fa dedurre i seguenti nomi: Basson; Lubian L., Menon, Van Niekerk, Bacchetti; Duca, Calabrese;
Ferro, De Marchi, Persico; Jones, Tumiati; Ceglie, Mahoney, Lombardi. Gli otto della panchina dovrebbero essere: Gatto, Quaglio, De Robertis, Maran,
Folla, Wilson, Zorzi e Pedrazzi.
Redazione