di Redazione 21/03/2013

VEA FEMI-CZ: CONTRO MOGLIANO PER MANTENERE INTATTE LE SPERANZE DI PLAY-OFF



In questa settimana di avvicinamento all’importante sfida di sabato al Battaglini, lo staff tecnico della Vea Femi-CZ ha finalizzato il lavoro sui

punti d’incontro.



Lo studio dell’evoluzione del gioco del Mogliano ha evidenziato la tendenza a ridurre le presenze nelle ruck. Per i rossoblù sarà importante

affrontare queste fasi di gioco concentrandosi sulla rapidità di intervento, sull’aggressività dell’approccio e sull’intensità di

partecipazione.



Il mantenimento del possesso e l’inquinamento delle fonti di gioco avversarie potranno mettere a disposizione della linea arretrata palloni di buona

qualità da gestire con rapidità sull’asse profondo.



Domani sarà ufficializzata la formazione che scenderà in campo e la composizione della panchina.



L’ultima formazione schierata durante gli allenamenti fa dedurre i seguenti nomi: Basson; Lubian L., Menon, Van Niekerk, Bacchetti; Duca, Calabrese;

Ferro, De Marchi, Persico; Jones, Tumiati; Ceglie, Mahoney, Lombardi. Gli otto della panchina dovrebbero essere: Gatto, Quaglio, De Robertis, Maran,

Folla, Wilson, Zorzi e Pedrazzi.







Redazione