Home Senza categoria FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA SI RECA A PADOVA PER CONQUISTARE I PLAY-OFF

di Redazione 20/04/2012

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 C.S. 114 del 20.04.2012 LA FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA SI RECA A PADOVA PER CONQUISTARE I PLAY-OFF Domani a Padova sono previsti 19°, ma se fosse possibile misurare la temperatura in campo o sugli spalti forse di gradi se ne troverebbero 20 in più. Una signora febbre che prenderà tutti i protagonisti. Giocatori e pubblico sono chiamati, in queste difficili condizioni, a dare il meglio di se. Dai primi ci si aspettano prestazioni pregne di sano agonismo e doverosa lealtà sportiva, dal secondo un continuo supporto alla propria squadra. In tutti gli sport, ed il rugby non sfugge a questa regola, risulta di grande aiuto agli atleti protagonisti in campo sentire la vicinanza dei tifosi sugli spalti. Al plebiscito il ruolo della tifoseria, spontanea od organizzata che sia, dovrà essere uno solo: sostenere la propria squadra fino al termine dell'incontro. I giocatori rossoblu hanno disputato un campionato fatto di alti e bassi. Sono stati in grado di fornire prestazioni esaltanti contro molti avversari, qualcuno anche tra i più forti in Europa, condendo le gare con segnature di pregevole costruzione, ma sono anche stati incostanti, intervallando cose buone a momenti di amnesia collettiva che sono costati punti che ora mancano. A Padova è offerta a tutti la possibilità di non rimpiangere quei punti. Si tratta di una occasione unica ed irripetibile che segnerà il prossimo futuro dei colori rossoblu. Per un incontro di questa importanza è superfluo chiedere impegno, ma va ricordato che le vittorie si ottengono giocando tutti per lo stesso scopo, che i meriti dei singoli non possono prescindere dal lavoro del gruppo, che in campo va mantenuto sempre il controllo della situazione cogliendo tutte le occasioni e senza offrire opportunità agli avversari. Per affrontare questo storico avversario Polla Roux si affida alla seguente formazione: Femi-CZ Vea R. Rovigo Delta: S. Basson; R. Pavan, S. Pace, R. Pedrazzi, A. Bacchetti; D. Duca, M. Zanirato; E. Scholtz, F. Cristiano, A. Persico; J. Montauriol, T. Reato; A. Ceglie, L. Mahoney (cap.), N. Quaglio. Gli otto giocatori a disposizione saranno scelti tra: D. Giazzon, G. Boccalon, O. Lombardi, D. Tumiati, M. Maran, M. Ferro, E. Lubian, M. Wilson L. Lubian e Marco Zanirato. Questi gli arbitri: Arb. Damasco (Napoli) G.d.l. Mitrea (Treviso), Laurenti (Bologna) Quarto Uomo: Masetti (Roma) Rugby Rovigo Delta Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

