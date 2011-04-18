OGGI AL VIA IL PRIMO RADUNO PER LESO&amp;C.

Home Senza categoria OGGI AL VIA IL PRIMO RADUNO PER LESO&C.

OGGI AL VIA IL PRIMO RADUNO PER LESO&C.

di Redazione 18/04/2011

[gallery] IL MONDIALE U20 INIZIA DA TIRRENIA: OGGI AL VIA IL PRIMO RADUNO PER LESO&C. TRENTOTTO CONVOCATI PER VENTISEI POSTI: GIOVEDI’ SFIDA PROBABILI V POSSIBILI Tirrenia (Pisa) – E’ iniziato questo pomeriggio, con l’inizio del raduno pre-mondiale di Tirrenia, il lungo cammino d’avvicinamento dell’Italia U20 al Junior World Championship “Italy 2011” che, dal 10 al 26 giugno, vedrà gli Azzurrini disputare la quarta edizione della rassegna iridata giovanile davanti al pubblico di Padova, Rovigo e Treviso. Trentotto – senza contare nove assenti per infortunio – gli atleti convocati dal tecnico Andrea Cavinato per il primo raduno di preparazione al Mondiale: complessivamente, quindi, quasi cinquanta giocatori si contenderanno un posto nella lista dei ventisei che prenderanno parte attiva al Junior World Championship, la più importante competizione giovanile del panorama internazionale. Gli Azzurrini si divideranno nei prossimi giorni tra campo e palestra per una serie di test fisici, per ritrovare l’organizzazione di gioco messa in mostra nel 6 Nazioni – conclusosi con la vittoria interna in Scozia per 7 a 9 - e per cominciare a contendersi la convocazione iridata. Uno step importante, in questo senso, sarà la partita tra “Probabili” e “Possibili” che Andrea Cavinato ed il suo staff tecnico hanno organizzato giovedì, come momento di verifica del primo raduno pre-Junior World Championship. Questi i trentotto atleti pre-convocati da questo pomeriggio in raduno a Tirrenia con l’Italia U20: GLI AZZURRINI Giovanni ALBERGHINI (HBS GranDucato Parma)* Andrea BALSEMIN (HBS GranDucato Parma)* Cesare BERTON (Petrarca Padova)* Giulio BISEGNI (Mantovani Lazio) Jacopo BOCCHI (Benetton Treviso)* Alberto BONIFAZI (Rugby Banco di Brescia) Giacomo BRANCOLI (Livorno Rugby) Antonio BRANDOLINI (L’Aquila Rugby) Saverio BRUNI (Mantovani Lazio) Riccardo CAGNA (MPS Viadana)?* Guido CALABRESE (Gladiatori Sanniti)* Vittorio CALLORI DI VIGNALE (Estra I Cavalieri Prato)* Mattia CARRETTA (HBS GranDucato Parma) Cristian CERIONI (MPS Viadana) Federico CONFORTI (Petrarca Padova)* Augusto COSULICH (Benetton Treviso)* Matteo DELL’ACQUA (Rugby Grande Milano)* Timi ENODEH (BancaMonteParma Crociati)* Lorenzo FAVARO (Ruggers Tarvisium) Alessandro FURIA (Petrarca Padova)* Marco FUSER (Benetton Treviso)* Marco GENNARI (BancaMonteParma Crociati) Edoardo GHIRALDINI (Petrarca Padova)* Amar KUDIN (Benetton Treviso) Piermaria LESO (Petrarca Padova)* - capitano Andrea LUPETTI (Estra I Cavalieri Prato)* Giovanni MAISTRI (Cammi Calvisano)* Alfio MAMMANA (Amatori Catania)* Francesco MENON (Consiel Firenze 1931)* Luca MORISI (Rugby Grande Milano)* Guglielmo PALAZZANI (Cammi Calvisano) Nicola QUAGLIO (Femi-CZ Rovigo)* Ruben RICCIOLI (Mantovani Lazio)* Edoardo RUFFOLO (BancaMonteParma Crociati) Leonardo SARTO (Petrarca Padova)* Federico SILVA (HBS GranDucato Parma) Alessandro TARTAGLIA (Mantovani Lazio)* Guglielmo ZANINI (Benetton Treviso)* *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” non considerati per infortunio: Maurizio ALUIGI (Cammi Calvisano), Matteo APPIANI (Cammi Calvisano)*, Tommaso CASTELLO (Banco di San Giorgio Cus Genova), Pietro CECCARELLI (Mantovani Lazio), Marco FERRINI (Livorno Rugby)*, Filippo GEROSA (HBS GranDucato Parma)*, Alex MORSELLINO (Petrarca Padova)*, Alvise FARAON (Benetton Treviso)*, Michele VISENTIN (Benetton Treviso)* Calendario “Junior World Championship Italy 2011” – Girone A I giornata – 10.06.11 – ore 20.10 – Stadio Monigo - Treviso Italia v Nuova Zelanda II giornata – 14.06.11 – ore 20.10 - Stadio Battaglini – Rovigo Italia v Argentina III giornata – 18.06.11 – ore 18.10 – Stadio Monigo – Treviso Italia v Galles Nota I biglietti per il Junior World Championship “Italy 2011” sono in vendita in tutti i punti vendita abilitati Ticketone (www.ticketone.it) e Listicket (www.listicket.it) oltre che online sui rispettivi siti. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la sezione ticketing del sito federale, ticket.federugby.it

