ONGARO, MARTIN E DALLAN TORNANO IN AZZURRO&acirc;

di Redazione 03/10/2012

ONGARO, MARTIN E DALLAN TORNANO IN AZZURRO…GIOCANDO A CALCIO Roma – Tredici giocatori che hanno vestito la maglia della Nazionale Italiana Rugby nel recente passato torneranno, a sorpresa, ad indossare nei prossimi giorni l’azzurro. Ma lo faranno, per un pomeriggio, nell’inedita veste di calciatori con la divisa della neonata Nazionale Italiana rugbisti che, insieme alla Nazionale Italiana Medici ed alla Nazionale Italiana Giornalisti, sarà protagonista sabato 6 ottobre a Mirano, a partire dalle 15.30, di un triangolare di beneficenza a favore dell’associazione “La Colonna”. Il ricavato del triangolare, unitamente ai proventi della pubblicazione del libro “3 paia di scarpe” scritto dal Presidente del CIV Roberto Bortolato, andrà a finanziare l’acquisto di un pullmino per il trasporto disabili che verrà regalato al Comune di Mirano. Gli Azzurri che si cimenteranno per un pomeriggio nell’inedita veste di calciatori, affiancati da altri ex giocatori del massimo campionato, saranno Giacomo Preo (7 caps), Matteo Mazzantini (9 caps), Andrea Sgorlon (37 caps), Walter Pozzebon (22 caps), Manuel Dallan (18 caps), Stefano Saviozzi (14 caps), Gianluca Faliva (4 caps), Corrado Pilat (7 caps), Alessandro Moscardi (44 caps), Nicola Mazzucato (39 caps), Luca Martin (38 caps) e Fabio Ongaro (81 caps), ritiratosi lo scorso marzo dopo aver conquistato il successo sulla Scozia all’Olimpico di Roma nell’ultimo turno dell’RBS 6 Nazioni 2012.

