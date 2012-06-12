Home Senza categoria ORA I PLAY-OFF SALVEZZA

ORA I PLAY-OFF SALVEZZA

di Redazione 12/06/2012

MONDIALI U20, ITALIA BATTUTA 41-12 DALL’IRLANDA: ORA I PLAY-OFF SALVEZZA Cape Town (Sudafrica) – L’Italia U20 di Craig Green incassa la terza sconfitta ai Mondiali di categoria di Cape Town, chiude all’ultimo posto nella Pool B ed adesso dovrà conquistare il diritto alla permanenza nell’elite del rugby internazionale giovanile con le ultime due partite di play-off che attendono gli Azzurrini in Sudafrica il 17 ed il 22 giugno. Oggi, al Cape Town Stadium, l’inizio partita per Maistri e compagni è stato il peggiore del torneo: tre mete concesse nei primi sette minuti di gioco hanno subito portato gli irlandesi sul 21-0, compromettendo la partita. Gli Azzurrini hanno reagito con convinzione tra il decimo ed il ventesimo del primo tempo, marcando due mete con Padovani e Calabrese che hanno ridotto il gap sino al 21-12 prima che un piazzato irlandese mandasse le squadre al riposo sul 24-12. Nella ripresa, dopo un sostanziale equilibrio nei primi minuti e qualche buona iniziativa italiana, l’Irlanda è tornata a prendere il sopravvento mettendo a segno altre due mete tra il decimo ed il quindicesimo minuto, chiudendo definitivamente l’incontro. Nelle prossime ore gli Azzurrini conosceranno, in base ai piazzamenti ufficiali della prima fase, il nome della squadra che affronteranno domenica 17 nella semifinale che, in caso di vittoria, varrebbe la permanenza nel Junior World Championship. Cape Town, Cape Town Stadium – martedì 12 giugno Junior World Championship, I fase, III giornata Irlanda v Italia 41-12 Marcatori: p.t. 1’ m. Nelson tr. Carty (7-0); 5’ m. Farrell tr. Carty (14-0); 7’ m. Conneelly tr. Carty (21-0); 12’ m. Padovani tr. Padovani (21-7); 17’ m. Calabrese (21-12); 20’ cp. Carty (24-12); s.t. 11’ m. Rael (29-12); 15’ m. McGrath tr. Carty (36-12); 25’ m. Nelson (41-12) Irlanda: Sherlock; Finn, Nelson, Farrell (20’ st. Marsh), Coghlan-Murray (30’ st. Olding), ; Carty, McGrath (28’ st. Marmion); Conan (cap, 30’ st. Scannell), Van der Flier (7’ st. Beirne), Conneely; Henderson (23’ st. Buckley), O’Connor; Reilly (1’ st. Furlong, 18’ st Cawley), Rael, Merry (34’ st. Reilly) all. Ruddock Italia: Odiete (27’ st. Bisegni); Morsellino, Benvenuti G. (35’ st. Odiete), Bettin, Guarducci (26’ st. Apperley); Padovani, Calabrese (21’ st. Violi); Marazzi (21’ st. Conforti), Zanini (35’ st. Conti), Riccioli; Mammana, Bellucci (16’ st. Zdrilich); Bortoletti (20’ st. Drissi-Panico), Scalvi (26’ st. Maistri), Maistri (cap, 20’ st. Ceccarelli) all. Green arb. Gardner (Australia)

