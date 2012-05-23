Home Senza categoria ORZINUOVI, GIOVEDI' E SABATO L'ITALRUGBY INCONTRA LA CITTA'

ORZINUOVI, GIOVEDI' E SABATO L'ITALRUGBY INCONTRA LA CITTA'

di Redazione 23/05/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

ORZINUOVI, GIOVEDI’ E SABATO L’ITALRUGBY INCONTRA LA CITTA’ Orzinuovi (BS) – Un allenamento aperto ed un incontro con la città che ha ospitato il raduno in preparazione al tour estivo di giugno in Argetina, Canada e Stati Uniti: l’Italrugby, da domenica in ritiro ad Orzinuovi in vista dei tre test match del mese prossimo nelle Americhe, ha organizzato in sinergia con il Comune di Orzinuovi, un doppio appuntamento volto a rafforzare i rapporti tra la squadra del CT Brunel ed la città sede del ritiro, offrendo ai tifosi della zona ed ai giovani delle scuole dell’areale bresciano la possibilità di vedere da vicino gli Azzurri. Domani pomeriggio, a partire dalle ore 16.00, allo Stadio Comunale di Orzinuovi, è previsto un allenamento integralmente aperto al pubblico mentre sabato sera, sempre sul campo che ospita gli allenamenti degli Azzurri, la squadra si ritroverà intorno alle 19.30 per un saluto collettivo alla comunità.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp