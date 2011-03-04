Home Senza categoria OSPREYS E RUGBY ROVIGO DELTA IN PARTNERSHIP

OSPREYS E RUGBY ROVIGO DELTA IN PARTNERSHIP

di Redazione 04/03/2011

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 76 del 04.03.2011 OSPREYS E RUGBY ROVIGO DELTA IN PARTNERSHIP Gli Ospreys hanno concordato un rapporto formale con il club italiano Rugby Rovigo Delta che vedrà le due organizzazioni collaborare a stretto contatto su una serie di nuove iniziative. Questo accordo nuovo ed entusiasmante vedrà gli Ospreys e Rovigo, uno dei maggiori club italiani 11 volte vincitore del Super 10, il campionato nazionale in Italia, condividere e scambiare competenze tecniche e risorse, al fine di migliorare l'assetto organizzativo, le capacità commerciali e competitive delle due organizzazioni. Ospreys Elite Performance Director, Andrew Hore, ha affermato: "Siamo lieti di poter confermare questa nuova partnership con il Rovigo, che consentirà a entrambe di ottimizzare le risorse dove richiesto, e di lavorare insieme con beneficio a lungo termine per entrambe le organizzazioni. Negli ultimi tempi abbiamo avuto diversi scambi con le nostre controparti a Rovigo, e aver trovato un accordo di collaborazione su diversi aspetti è una notizia fantastica. "Il Rugby in Italia sta facendo passi da gigante e l'introduzione di due squadre italiane alla Magners League è un grande passo in avanti, che apre una serie di nuove opportunità per l'organizzazione futura degli Ospreys. Rovigo è una squadra orgogliosa e di successo, con una lunga storia, che guarda al futuro e che valorizza le opportunità offerte dai cambiamenti del rugby italiano e, come noi, ha un forte desiderio di esplorare nuovi territori quando si tratta di sviluppare il rugby. "Le strade aperte sia agli Ospreys che al Rovigo, attraverso questo rapporto, sono molte. Oltre ad essere in grado di attingere ogni conoscenza dell'altrui rugby, ci sono opportunità di sviluppo per giocatori e allenatori, così come opportunità di business interessanti, che possono entrambe essere valutate solo positivamente". Antonio Zambelli, Amministratore Delegato di Rugby Rovigo Delta, ha aggiunto: RWE OSPREYS RUGBY/ FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA GEMELLATE ! "Negli scorsi giorni è stato perfezionato il gemellaggio tra RWE Ospreys Rugby e FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta, che avrà un impatto positivo per entrambi i club. L'opportunità di collegarci direttamente agli Ospreys, uno dei club leader nel panorama europeo, è per noi semplicemente fantastica, soprattutto perché avremo la possibilità, insieme, di sviluppare e rendere più forti entrambi i club. In particolare sono contemplati scambi di tecnici e di giocatori, specie delle giovanili, stage estivi oltre a incontri amichevoli e di preparazione ai rispettivi campionati da svolgere a sedi invertite. Le due dirigenze, nelle persone di Roger Blyth, Amministratore Delegato di Ospreys Rugby e Antonio Zambelli, suo corrispondente in Rugby Rovigo Delta, si compiacciono dell'iniziativa, augurandosi riflessi positivi sui rispettivi team tecnici e atletici e che questa partnership possa durare per diverse stagioni." Con sede in Veneto nel Nord Italia, gioca allo Stadio Comunale Mario Battaglini di 5.000 posti, la Rugby Rovigo è stata fondata nel 1935 da uno studente di medicina di nome Dino Lanzoni. Ha vinto la massima serie del rugby italiano in 11 occasioni (soltanto due squadre Milan e Benetton Treviso hanno vinto di più) e il successo più recente risale al 1990. Tra i volti più noti a Rovigo, nel corso della loro lunga storia, vi è l'allenatore dei British & Irish Lions, Carwyn James, che ha guidato il club italiano alla fine degli anni settanta. Rovigo ha partecipato alla seconda competizione europea per squadre di club di primo livello, la Challenge Cup, in nove diverse occasioni compresa la presente, e, negli anni scorsi, prima dell'era regionale, ha affrontato le formazioni gallesi di Caerphilly, Ebbw Vale e Newport. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

