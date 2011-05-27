Home Senza categoria OTTENUTA L'AGIBILITA' DELLA NUOVA TRIBUNA - REGOLE PER L'ACCESSO DEGLI UNDER 16 ALLA FINALE

OTTENUTA L'AGIBILITA' DELLA NUOVA TRIBUNA - REGOLE PER L'ACCESSO DEGLI UNDER 16 ALLA FINALE

di Redazione 27/05/2011

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA Stagione Sportiva 2010-2011 Comunicato stampa n. 118 del 25.05.2011 FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA: OTTENUTA L'AGIBILITA' DELLA NUOVA TRIBUNA - REGOLE PER L'ACCESSO DEGLI UNDER 16 ALLA FINALE Con il sopralluogo della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo si è superato l'ultimo scoglio sulla strada dell'agibilità per la finale e si potrà utilizzare anche la Tribuna Nord "Toyota" allestita dalla Sartoretto Group S.r.l. Staging Company di Dosson di Casier montata ieri a tempo di record. L'agibilità rilasciata per l'intero impianto determina in 6.572 il numero massimo (inderogabile) di spettatori ammessi all'interno dello stadio comunale Mario Battaglini. Non sarà pertanto possibile assicurare a tutti i giovani under 16 l'accesso alle tribune. La Femi-CZ Rugby Rovigo Delta ha, comunque, deciso di riservare, nella tribuna Nord, ai giovani fino a 16 anni 600 biglietti gratuiti che potranno essere ritirati (al massimo 1 per persona) alla biglietteria di via Alfieri dalle ore 15 alle 17 di sabato fino ad esaurimento della disponibilità. La normativa vigente in merito alla sicurezza degli stadi non consente deroghe rispetto alle agibilità rilasciate. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

