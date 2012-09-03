Home Senza categoria PACITTI, FAMA E CIAMBELLI FIRMANO IL PRIMO IBOOK DEL RUGBY ITALIANO

PACITTI, FAMA E CIAMBELLI FIRMANO IL PRIMO IBOOK DEL RUGBY ITALIANO

di Redazione 03/09/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

NASCE IL PRIMO IBOOK DELLA NAZIONALE ITALIANA RUGBY PACITTI, FAMA E CIAMBELLI FIRMANO “LA MAGLIA E L’OVALE” PER IPAD Roma - Il viaggio della Nazionale Italiana Rugby nell’RBS 6 Nations 2012 attraverso le fotografie di Giuseppe “Pino” Fama e Matteo Ciambelli accompagnate dai racconti, i ricordi ed i pensieri di Paolo Pacitti, una delle firme più autorevoli del rugby italiano. Uno sguardo al 6 Nazioni azzurro: la grinta del capitano, gli sguardi degli avanti, la concentrazione del CT, il movimento dei trequarti, la preparazione alle partite e l'amore dei tifosi. Mischie, passaggi e placcaggi, dalla prima partita fino alla vittoria a Roma con la Scozia in uno Stadio Olimpico tutto esaurito: tutte queste immagini e parole costituiscono “La maglia e l’ovale”, primo ibook multimediale dedicato agli azzurri del rugby. Patrocinato dalla Federazione Italiana Rugby, l’ibook è disponibile gratuitamente sull’Apple Store cliccando sul link sottostante e può essere consultato direttamente sul proprio iPad. “La maglia e l’ovale”

Condividi Facebook Twitter Whatsapp