Padova: finale Treviso-Viadana (diretta web)
di Redazione
28/05/2010
A poco più di ventiquattro ore dal calcio d’inizio della Finale del Campionato Italiano d’Eccellenza Super 10 il Comune di Padova ha ospitato la tradizionale conferenza stampa di presentazione della sfida che domani, allo Stadio Plebiscito (ore 18.00, diretta Rai Sport 1 e streaming web sul portale www.raisport.rai.it) vedrà Benetton Treviso ed MPS Viadana contendersi l’ottantesimo titolo di Campione d’Italia di rugby. Una tappa storica per il rugby italiano che, dalla prossima stagione vedrà proprio Treviso e Viadana, in qualità di capofila della franchigia Aironi Rugby, spiccare il salto nella Magners Celtic League: la prevendita online per assistere al match di domani sera al Plebiscito ha visto una delle due tribune dell’impianto esaurirsi rapidamente e, domattina, i botteghini dello stadio saranno aperti dalle ore 10.00 Per presentare il match-scudetto, oggi al Comune di Padova, sono intervenuti il Sindaco Flavio Zanonato, l’assessore allo sport del Comune Umberto Zampieri, il vice-presidente vicario della FIR Nino Saccà, i Presidenti di Benetton Treviso ed MPS Viadana Amerino Zatta e Silvano Melegari, i tecnici Franco Smith e Franco Bernini, il capitano dei Campioni d’Italia Antonio Pavanello ed il tallonatore viadanese Luigi Ferraro. “Siamo molto lieti di ospitare a Padova la Finale del Super 10 – ha detto il Sindaco Zanonato – e per una città di grande tradizione rugbistica come la nostra è un onore poter celebrare l’assegnazione dell’ottantesimo scudetto. Sono sicuro che assisteremo ad una magnifica festa del rugby”. Il vice-presidente federale Nino Saccà, in rappresentanza del Presidente Giancarlo Dondi, ha ringraziato il Comune ed il comitato organizzatore per gli impegni profusi nell’organizzazione della Finale-scudetto, sottolineando tanto l’importanza del progetto Celtic League – “è significativo che le finaliste di questo campionato siano le nostre future rappresentanti nella competizione celtica” – quanto il ruolo chiave “che il Campionato d’Eccellenza ha sempre avuto e dal quale non si può prescindere per garantire continuità al nostro movimento”. Saccà ha poi concluso ringraziando Sisal, Peroni, Mitre e Rai Sport, partner del Campionato 2009/2010. Dopo i saluti di rito dei Presidenti di Treviso e Viadana, la parola è poi passata a tecnici e giocatori, protagonisti della Finale di domani. “Credo che lo scudetto – è intervenuto il tecnico dell’MPS Viadana, Franco Bernini, prima di annunciare i convocati per la gara-scudetto – andrà alla squadra che saprà mantenere la lucidità per tutta la partita e commetterà meno errori degli avversari. Credo non ci siano dubbi sul fatto che Treviso e Viadana siano le due migliori realtà del Super 10. Per quanto ci riguarda, nelle ultime due partite abbiamo sofferto molto contro Rovigo, giocando anche molto a ridosso del raggruppamento. Domani è l’ultima partita del Super 10 come lo conosciamo, credo che sia noi che la Benetton cercheremo di giocare molto la palla e di far divertire il pubblico sugli spalti: si affrontano due grandi squadre, con tanti ottimi giocatori. Non faccio pronostici, vincerà la squadra migliore”. “Bernini – ha replicato Franco Smith – ha già detto tutto. La differenza la faranno la fame di successo e la determinazione sul campo, ma si tratta di aspetti che noi tecnici non possiamo allenare: il destino della finale è nelle mani dei giocatori. Di una cosa sono sicuro: noi daremo il massimo”. “La fame – ha fatto seguito al proprio allenatore il capitano di Treviso Antonio Pavanello – non manca a Treviso. Abbiamo vinto molto in passato, ma per molti compagni è la prima ed ultima occasione per conquistare lo scudetto con la maglia biancoverde. Abbiamo voglia di vincere”. Chiusura per Luigi Ferraro, bandiera del Viadana: “Inseguiamo questo scudetto da tempo e scendiamo in campo con la consapevolezza di non aver nulla da perdere. C’è grande concentrazione nel gruppo e la voglia di riscattare le due finali perse contro Treviso nel 2007 e l’anno passato a Roma. Rispettiamo Treviso, è una grande squadra, ma siamo qui per giocarci tutte le nostre carte”.
Padova, Stadio Plebiscito – sabato 29 maggio, ore 18.00 Super 10, Finale – diretta Rai Sport 1/www.raisport.rai.it BENETTON TREVISO v MPS VIADANA Benetton Treviso (convocati): Allori, Barbieri R., Botes, Cittadini, De Jager, Di Santo, Galon, Ghiraldini, Goosen, Kingi, Marcato, McLean, Orlando, Pavanello A. (cap), Pavanello E., Picone, Rizzo, Semenzato, Van Zyl, Vidal, Vilk, Williams, Zanni all. Smith MPS Viadana (convocati): Alonso, Benatti, Brancoli, Cagna, Carugi, Clare, Del Fava, Erasmus, Ferraro, Garcia J., Geldenhuys (cap), Harvey, Hohneck, Krause, Law, Pace, Persico A. Pratichetti M., Quinnell G., Redolfini, Robertson, Santamaria, Sepe M., Sintich, Wilson, Woodrow all. Bernini arb. Falzone (Padova) g.d.l. Damasco (Napoli), Lento (Udine) quarto uomo: Di Gregorio (Padova) TMO: De Santis (Roma)
Precedenti Benetton Treviso v MPS Viadana Giocate: 34 Vittorie Benetton Treviso: 22 (14 interne, 6 esterne, 2 campo neutro) Vittorie MPS Viadana: 12 (10 interne, 2 esterne) Punti complessivi Benetton Treviso: 817 (484 interni, 276 interni, 57 campo neutro) Punti complessivi MPS Viadana: 681 (350 interni, 287 esterni, 44 campo neutro)
I precedenti in Finale-Scudetto Monza, 19 maggio 2007 Benetton Treviso v Arix Viadana 28-24 dts Roma, 30 maggio 2009 Benetton Treviso v MPS Viadana 29-20
Così in regular season 2009/2010 MPS Viadana v Benetton Treviso 22-6 (VI giornata) Benetton Treviso v MPS Viadana 39-33 (XV giornata)
Miglior marcatore 2009/2010 Woodrow (MPS Viadana) 124 punti (32 cp., 14 tr.) Goosen (Benetton Treviso) 106 punti (5 m., 17 cp., 14 tr.)
Miglior metaman 2009/2010 Pace (MPS Viadana) 9 mete Williams (Benetton Treviso) 8 mete
Iniziative collaterali - I possessori del biglietto della Finale del Campionato Italiano d’Eccellenza Super 10, conservando il tagliando, potranno assistere gratuitamente all’incontro del Campionato di Serie B di calcio tra Padova e Brescia in programma alle ore 15.00 di domenica 30 maggio allo Stadio Euganeo. - Prima del fischio d’inizio di Benetton Treviso v MPS Viadana il Presidente della FIR Giancarlo Dondi premierà gli esponenti di tutte le Società vincitrici di almeno uno scudetto nel massimo campionato nazionale.
Info viabilità - le autovetture private provenienti dai caselli autostradali di Padova Est, Padova Sud e Padova Ovest saranno indirizzate ai parcheggi di scambio presso i capolinea nord e sud della linea tram e presso il parcheggio dello Stadio Euganeo. La linea tram opererà normalmente, mentre dalle ore 16.00 sono previste navette gratuite dal parcheggio dello Stadio Euganeo verso lo Stadio Plebiscito. Si specifica che alle autovetture private non verrà consentito in alcun modo l’accesso ai parcheggi dello Stadio Plebiscito. - i pullman organizzati potranno scaricare i passeggeri presso lo Stadio Plebiscito e saranno poi re-indirizzati presso i parcheggi adibiti nei pressi dell’impianto.
Redazione