PALINSESTO RAI SPORT - 12/13 MAGGIO
di Redazione
09/05/2012
PALINSESTO RAI SPORT – 12/13 MAGGIO Roma – Questo il palinsesto di Rai Sport per il fine settimana del 12/13 maggio: Sabato 12 maggio, ore 13.40 – differita Rai Sport 1 Rabodirect PRO12, semifinale Ospreys v Munster Sabato 12 maggio, ore 16.45 – diretta Rai Sport 1 Eccellenza, Finale 1 Estra I Cavalieri Prato v Cammi Calvisano Domenica 13 maggio, ore 11.05 – differita Rai Sport 1 Rabodirect PRO12, semifinale Leinster v Glasgow
IL RUGBY IN ROSA E LE PARI OPPORTUNITÃ
RABODIRECT PRO12, MITREA GIUDICE DI LINEA PER OSPREYS v MUNSTER
