PALINSESTO RAI SPORT - 30 MARZO/1 APRILE
di Redazione
27/03/2012
PALINSESTO RAI SPORT - 30 MARZO/1 APRILE Roma – Il palinsesto di Rai Sport per il fine-settimana del 30 marzo-1 aprile: Venerdì 30 marzo – ore 22.35 – differita Rai Sport 2 Rabodirect Pro12, XX giornata Ulster v Aironi Sabato 31 marzo – ore 22.45 – diretta Rai Sport 2 Rabodirect Pro12, XX giornata Ospreys v Benetton Treviso Domenica 1 aprile – ore 15.00 – diretta Rai Sport 1 Eccellenza, XVI giornata L’Aquila Rugby v Mantovani Lazio
